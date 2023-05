Perder a un familiar es uno de los episodios más terribles en la vida de cualquier persona. Sin embargo, cuando los trámites post mortem no se desarrollan de manera correcta, el sufrimiento se multiplica.

Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido con los familiares de José Antonio, que falleció en Matagorda (Almería). El hombre padecía obesidad mórbida y, pese a que la familia había avisado tanto a la empresa funeraria como al cementerio, el ataúd no entraba en el nicho que habían previsto para el cuerpo de José Antonio.

Este jueves, Espejo Público ha podido hablar con Ventura y Mónica, familiares de la víctima, quienes han destacado que fueron por la mañana a avisar al Ayuntamiento de las características especiales de José Antonio, pues preveían que su vida estaba llegando a su fin.

La familia aseguró que estaban "dispuestos a pagar el precio de dos nichos para que José Antonio descansara en paz, pero nos dijeron que era imposible": "No queríamos encontrarnos, cuando llegáramos, lo que finalmente nos encontramos en el cementerio. Intentamos meterlo en ese nicho".

"Yo les dije que era un caso especial porque era una persona que pesaba 300 kilos, pero no lo entendían. Nos dijeron que hiciéramos lo que viéramos, pero que no podían darnos dos nichos. Enfadados, nos fuimos al tanatorio, pero nos dijeron que o nos portábamos bien o nos mandaban parejas de la Guardia Civil y la Policía. Nosotros no estábamos pidiendo nada malo, solo pedíamos un entierro digno", ha agregado Ventura.

De la misma manera, la familia ha apuntado que su deseo era que José Antonio descansara al lado de su madre, que había fallecido un mes antes. Además, Mónica ha agregado que la explicación que les dieron para no ofrecerles un nicho adicional fue "que cabía, que todos los nichos eran iguales".

"Se sabía que no cogía porque era una caja especial. Estando en el cementerio pregunté a la Policía: 'Una persona sin carnet de conducir no puede conducir, pero en un caso especial sí puede conducir'", ha explicado Ventura, a quien los agentes confirmaron su teoría. "¿Por qué en este caso especial no se puede hacer una excepción de darle un nicho más grande?", ha cuestionado el hombre.

Además, los familiares han explicado que intentaron meter el ataúd en el nicho que les habían asignado, pero se quedó atascado. En este momento, más allá de las nueve de la noche, los responsables ofrecieron a los familiares llevarse el cuerpo de José Antonio a otra localidad, pero estos se negaron, pues su deseo era que el hombre fuera enterrado junto a su madre.