El drama de Joaquín Torres a días de su boda con Raúl Prieto, exdirector de 'Sálvame': "Mi pena es indescriptible"

Días agridulces para Joaquín Torres. En plena organización de su boda con Raúl Prieto, director de Sálvame, con el que se casará el próximo 19 de mayo, hay algo también que le tiene muy preocupado.

Es un drama de su ámbito más personal que tiene que ver con la salud de su madre, que, tal y como él contó en las redes sociales, no es todo lo buena que le gustaría.

Coincidiendo con el Día de la Madre, el pasado 7 de mayo, el arquitecto le dedicaba un bonito texto a su progenitora, "uno de los pilares" de su vida y su "gran debilidad", con el que, además, desvelaba el doloroso momento que vive.

"Como el tiempo no perdona, ella cada día se me va un poco... Intento prepararme pero, honestamente, no imagino mi mundo sin ella, y mi pena por vivir lo que estoy viviendo es indescriptible", arranca su texto Joaquín, que acompaña con una foto de ambos.

El texto de Joaquín Torres. INSTAGRAM

"Me duele físicamente, sé que es ley de vida, pero ver cómo mi madre se apaga cada día un poco, convierte todo mi mundo en mucho más gris, sin luz", se abre el arquitecto.

Por eso, intenta vivir cada momento con ella. "Aprovecho cada minuto que puedo con ella, pero sé que hay que normalizar este momento tan duro", concluye.