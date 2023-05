Así son los 'Santos de Hielo', los días de frío y heladas tardías que están camino de cambiar "debido al cambio climático"

El mes de mayo suele traer unos días de frío, que en el mundo rural denominan como los 'Santos de Hielo', una semana en la que se recogen las últimas heladas tardías del año que afectan, sobre todo, en las zonas de montaña.

Tiene su origen en la Edad Media y se dan tanto en España como en otros países de Europa, entre los que destacan Alemania y Francia, aunque las fechas varían.

En España, estos días suelen comprender entre el 11 y el 15 de mayo, coincidiendo así con la celebración de San Evelio, San Pancracio y San Isidro Labrador, de ahí el nombre de 'Santos de Hielo'.

"Existe la costumbre y la creencia en la España rural que a partir de estos días se acaban las heladas tardías en nuestro país", comenta Samuel Biener, meteorólogo de Meteored, a 20minutos.

"En muchas zonas rurales del continente, debido a esta tradición de los 'Santos', no se plantaba nada en el jardín ni se llevaba el ganado a pastar hasta que no pasaran estos días. La tradición o la creencia que hay es que hasta que no pasen estas fechas el campo no está asegurado de librarse de fuertes heladas", explica.

La tradición no tiene por qué cumplirse

Aun así, este experto recuerda que, aunque exista esta tradición, no tiene por qué cumplirse: "como hemos visto en los últimos años, en estas fechas lo que hemos tenido ha sido calor intenso, tal y como sucedió en mayo de 2022".

Es por ello que cada vez "es más extraño tener grandes heladas generalizadas tardías", ya que "se están quedando más concentradas en los meses invernales", tal y como desarrolla Biener, algo que relaciona con el cambio climático.

"En los últimos años, las heladas se han producido sobre todo en abril, algunas en mayo, pero debido al cambio climático esta tradición va a haber que adaptarla, porque no es como antes". Asimismo, si consiguen darse en el mes de mayo, suelen ser en "zonas concretas en las que sea favorable la inversión térmica", apunta, destacando así las zonas de montaña por su altitud.

Precisamente, este año sí que se cumplirá con la previsión, ya que, en palabras de Biener "vamos a tener la llegada de una masa de aire polar que ha provocado un descenso térmico general con lluvias intensas y algunas nevadas", temporal que, el año pasado, se dio antes de Semana Santa.

Métodos tradicionales

Además, el experto recuerda que hace décadas, estas heladas eran "las responsables de muchos episodios catastróficos para el campo y los cultivos, puesto que las flores, la yema de los árboles y las plantas ya han brotado".

Por ello, en el mundo rural se aplican diferentes métodos tradicionales para salvar la producción. Uno de ellos es encender antorchas a ras del suelo para "favorecer el movimiento del aire y la temperatura de la superficie", pues con ello se "mitiga" el efecto de las heladas. Este sistema se utiliza bastante en "las viñas de España y Francia", comenta el experto.

El segundo método de destaca es irrigar los cultivos y los árboles. "Aunque parezca contradictorio", explica Biener, "al haber humedad y escarcha, los efectos de las heladas no son tan dañinos".

No es un fenómeno climático

Aunque los 'Santos de Hielo' estén relacionados con fuertes heladas, cabe recordar que no es un fenómeno climático, sino "unas fechas del calendario", tal y como asegura Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es, para 20minutos.

Es por ello que, al ser "fechas asociadas popularmente a la celebración de unos santos", no se recogen unos "registros concretos" ni existe una "vinculación meteorológica" sobre ello, pues los días varían depende de la previsión del tiempo que se dé.