Laura Madrueño tiene que intervenir en la desagradable pelea de Jaime Nava y Adara Molinero en 'Supervivientes'

Supervivientes ha atravesado ya su ecuador con la unificación definitiva del grupo. En ella, Jaime Nava y Artur se unieron al grupo como concursantes de pleno derecho tras haber permanecido muchas semanas en Playa de los olvidados.

La consecuencia ha sido que el grupo crezca y, además, que se generen nuevos roces entre los concursantes. Uno de los más fuertes ha sido protagonizado por el deportista y Adara Molinero, que han vivido un tenso enfrentamiento.

Y todo a raíz de una prueba en la que Raquel Arias tuvo que nombrar a la peor superviviente, un título que ha ido a parar a Adara. "No es que sea mala superviviente, es que aquí, hay muchas tareas que hacer, pescar, ir a por leña, hacer fuego…Aquí hay gente que va a su bola, pero sabe las tareas que tiene que hacer. Yo la persona a la que no he visto hacer esas tareas desde la unificación es Adara", sentenció la modelo.

Una decisión que encendió a la exazafata, que se quejó amargamente. "¡Qué poca vergüenza!", estalló la madrileña. "No hace falta faltar el respeto a nadie", replicó Nava a modo de defensa de Raquel.

"Yo no estoy faltando el respeto a nadie, así que no te columpies. Eres un sobreactuado. Para mí sí, es tener poca vergüenza. ¿Pasa algo?", se defendía Adara. "¿Yo sobreactuado? Tú que eres la reina de los realities", replicaba el deportista.

"¿Y tú, que quieres ser actor?", respondía ella. "Lo soy", aseguraba él. "Claro que eres actor, pero hijo lo haces tan mal, practica un poquito", atacaba Adara, que concluía. "Afortunadamente llevo sin verte todo el concurso. Para mí sí es una sinvergüenza. ¿Qué problema hay? Le llevo cocinando todos los días".

"Si de aquí a que me vaya me van a decir de todo, que soy una mala superviviente… Así que mientras tanto seguiré haciendo el imbécil y haciendo mis tareas", decía Adara.

Así, mientras sus compañeros se jugaban la salvación, los concursantes seguían con su discusión, y, fuera de cámaras, se podían escuchar incluso sus voces. "No me vuelvas a mencionar como mujer, que eres un machista", le recriminaba Adara a Jaime, que respondía: "Yo te menciono como mujer y persona como quiera, que tú no me conoces de nada para decir que yo soy machista".

Una situación que se tornaba desagradable -e incontrolable-, y que hizo que tuviera que intervenir Laura Madrueño, que les pidió calma para así poder continuar con el programa. "Aquí cada uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer y sentirse bien consigo mismo, que cada uno hacéis vuestro concurso", les recordaba la presentadora.