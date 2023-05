Colau realza su política de vivienda ante las críticas y contrapropuestas de los candidatos: "Lo he luchado a pie de calle"

La alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau, ha realzado su política habitacional ante las críticas y las contrapropuestas de regulación y construcción de la vivienda, y ha reivindicado su conocimiento de la materia: "Lo he trabajado, lo he estudiado y lo he luchado a pie de calle".

En el debate electoral de RTVE Catalunya este miércoles por la noche, los candidatos con representación en el consistorio han confrontado sus propuestas de modelo de ciudad, en un bloque temático que se ha centrado en gran parte en la vivienda, y también en las medidas de urbanismo y movilidad.

La primera edil ha situado Barcelona como la ciudad española que ha construido más vivienda pública pese a que estas competencias son de las autonomías, y el líder del PSC, Jaume Collboni, ha ensalzado la nueva Ley de Vivienda del Gobierno y ha pedido "humildad" a su exsocia de gobierno para reconocer que hay un problema, ha dicho textualmente.

Desde ERC, Ernest Maragall se ha desmarcado de un intercambio de reproches que ha tachado de subasta, mientras que se ha erigido como el candidato que cuenta con la Generalitat como "un aliado muy importante", y Xavier Trias (Junts) ha optado por un pacto con los partidos mayoritarios con horizonte a 15 ó 30 años, ha dicho.

La candidata Eva Parera (Valents) ha pedido que el Ayuntamiento deje de ser "intervencionista" y suprima la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones; Daniel Sirera (PP) ha cuestionado la actuación en el gobierno de Collboni, y Anna Grau (Cs) también ha constatado una inacción en los últimos ocho años.