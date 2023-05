Los planes de nuestra lista de recomendaciones de este fin de semana están destinados a los amantes de la cultura, la historia y la buena música. El primero de ellos, como no podía ser de otra forma, es disfrutar y participar en las actividades que se celebrarán desde este jueves hasta el domingo en honor a la Virgen de los Desamparados, entre las que se encuentran dos Mascletaes. Los valencianos que lo deseen también podrán viajar al pasado con la exposición Antes del Jardín, organizada por el Museo Valenciano de Etnología. Finalmente, tanto los fans de Coldplay como los de ABBA podrán disfrutar de algunos conciertos que se celebrarán en honor a estas reconocidas agrupaciones.

Fiesta de la Virgen de los Desamparados

Disfrutar de los festejos en honor de la Virgen de los Desamparados, patrona de València, es el primer plan que ofrecemos en nuestra lista de recomendaciones de este fin de semana. Este año se conmemora el centenario de la coronación de la virgen y por este motivo el Ayuntamiento ha organizado una gran número de actos y actividades. Este jueves a las 20.00 horas habrá un espectáculo de dansà infantil y una obra de teatro en la plaza de la Virgen. El viernes a la misma hora la imagen original de la patrona de la ciudad saldrá en procesión de su Basílica hacia la Catedral y a las 22.00 los grupos de bailes de las comisiones falleras ofrecerán un espectáculo.

El día sábado a las 11.00 horas dará inicio las procesión del centenario de la coronación de la patrona de la ciudad desde la Puerta de los Apóstoles de la Seo hasta el Puente del Real. A las 18.30 horas los grupos de baile de los pueblos harán una actuación, a las 22.00 la Banda Sinfónica Municipal de València tocará en la plaza de la Virgen y a las 23.30 las personas podrán disfrutar de una Mascletà nocturna en la plaza del Ayuntamiento.

Presentación del manto que lucirá la Virgen de los Desamparados el próximo domingo 14 de mayo. EUROPA PRESS

El domingo a las cinco de la mañana se celebrará la misa descoberta, a las diez y media se trasladará la imagen desde su Real Capilla a la Catedral y a las 14.00 horas se llevará a cabo otra Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. A las 18.00 horas se realizará la última procesión, que partirá desde la plaza de la Virgen. Durante la celebración de la fiestas habrá varios toques manuales de campana desde el Miguelete, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2022.

Exposición 'Antes del Jardín'

Nuestra segunda recomendación de esta semana es visitar Antes del Jardín, una exposición temporal realizada por el Museo Valenciano de Etnología, nombrado como el mejor museo de Europa en 2023, en colaboración con el Ayuntamiento. Se inaugurará este jueves 11 de mayo y los valencianos podrán disfrutarla hasta el 31 de agosto. Las personas que acudan tendrán la oportunidad de viajar al pasado y descubrir cómo aquel espacio baldío donde se encontraba el antiguo cauce del río se convirtió en lo que hoy es el Jardín del Turia.

Según ha indicado el museo, la exposición consta de tres partes: "Vivir en el río, que centra la atención en el cauce como espacio de vivienda; Vivir del río, que señala los diferentes aprovechamientos de recursos a menudo relacionados con el agua; y Vivir el río, que revela el desarrollo de su uso social y popular hasta convertirse en jardín gracias a la movilización ciudadana". La muestra podrá visitarse gratuitamente en el Jardín del Turia, concretamente en el espacio Natúria, situado en el Tramo II del Jardín, entre la avenida Manuel de Falla y el Paseo de la Pechina de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas; los sábados de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas; y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Una de las imágenes de la exposición "Antes del Jardín". MUSEO VALENCIANO DE ETNOLOGÍA

Coldplay y ABBA a la luz de las velas

Entre los planes de este fin de semana también ofrecemos opciones para los amantes de la buena música. Este viernes 12 de mayo el Ateneo Mercantil de València acogerá un concierto a la luz de las velas en honor a la mítica banda Coldplay en el que los asistentes podrán disfrutar de canciones como Clocks, Don´t Panic, Speed of Sound, Trouble o Fix You. Se realizarán dos funciones: la primera de ellas a las 19.00 horas y la segunda a las 21.00 horas. Las entradas, cuyo precio máximo es de 35 euros, pueden adquirirse en la página web de Fever.

Por su parte, los fans de ABBA tendrán la oportunidad de escuchar algunos de sus grandes éxitos como Mamma Mia, Waterloo, Dancing Queen, The Winner Takes It All o I Still Have Faith In You en un maravilloso concierto, también a la luz de las velas, el próximo domingo 14 de mayo en el Hotel Westin. Se ofrecerán dos funciones: una a las 19.00 y otra a las 21.00 hora y las entradas, que pueden comprarse en Fever, tienen un precio de entre 25 y 35 euros.