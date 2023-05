Paula Badosa y Juan Betancourt rompen su relación

La relación de Paula Badosa y Juan Betancourt está rota. La tenista profesional y el modelo iniciaron su noviazgo hace un año y medio y, desde hacía un tiempo, hacían frente a los rumores de crisis.

La expareja decidió poner fin a su relación esta primavera, según ha informado este miércoles ¡Hola!, que ha contactado con el entorno de ambos.

La deportista y el modelo no consiguieron enfrentar al enfriamiento que atravesaba su relación, por lo que, según el citado medio, optaron por dar por zanjada su historia de amor.

Betancourt fue quien propuso hablar sobre su relación, lo que derivó en que acordaran no continuar juntos. La decisión se tomó de manera cordial.

Desde hacía semanas se comentaba que ambos pasaban por una grave crisis y que, incluso, ya no estaban juntos. Ya no interactuaban a través de Instagram -de hecho, el modelo ya no sigue a la tenista en la plataforma- y desde hacía un tiempo no se les veía disfrutando el uno del otro.

Sin ocultar sus sentimientos y de forma natural, tanto Badosa como Betancourt presumieron de su amor durante el tiempo que estuvieron juntos, tanto dentro como fuera de las redes sociales.

Anteriormente, la tenista había estado con el presentador David Broncano, mientras el modelo salía con la actriz Andrea Duro. Al retomar la soltería, ambos coincidieron e iniciaron una nueva historia juntos.

Hace unos días Badosa era recibida por su expareja en La resistencia, programa donde ambos conversaron sobre la situación profesional y personal de la tenista. En este sentido, no dudaron en bromear acerca de su pasado noviazgo y demostraron conservar una buena sintonía.

El modelo no estaba entre el público, lo que también despertó las dudas sobre la situación sentimental de la deportista, que en la anterior entrega se había dejado ver, además, entre las butacas.