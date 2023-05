Arturo Valls participó en Mask Singer Uruguay con el tema de Sebastián Yatra Tacones Rojos y con el traje de una máquina de chicles. Unas horas antes del estreno de la tercera edición de dicho concurso en España, el valenciano ha contado en Zapeando cómo vivió esa participación.

"Mi miedo es que cuando me vieran dijeran: '¿pero usted quién es?', pero desde que me subí en un taxi en Uruguay me reconocían como el presentador español", ha contado.

Sobre de qué lo conocen en el país latinoamericano, Valls ha detallado: "Me contaron que en prime time los jueves ponían en una cadena Me resbala y en otra ¡Ahora caigo!. Estaba en dos cadenas a la vez, con lo cual, tenía sentido que me invitaran".

"Fue flipante vivir en primera persona lo que te cuentan las máscaras todo el rato: el secretismo, meterte en el coche, no hablar con nadie...", ha expresado en el programa de La Sexta. Además, ha contado: "Me manejaba por el plató como Pedro por su casa".