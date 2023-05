Qué dice la letra de Power, que representa a Islandia en Eurovisión 2023

El tema 'Power' de la cantante Diljá será la canción que represente a Islandia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool. La canción y su intérprete fueron escogidas en Söngvakeppnin, el certamen nacional de Islandia.

Según publica la web de Eurovisión, la canción fue escrita y producida por uno de los nombres más reconocidos de la escena musical islandesa, Ragnar Ásgeirsson quien ya contribuyó a la participación del país en el certamen de 2015.

Con este tema buscarán Diljá e Islandia la victoria en Eurovisión, algo que el país nunca ha conseguido.

Letra de 'Power', la canción de Islandia en Eurovisión

En inglés:

I'm ready to let you go

Won't hold you back no more

Go on spread your wings and fly away

Been carrying you way to long

Like an obsession

I thought you were a living part of me

But I got my power in my hand

You hold no power over me

I’ll take my flowers while I can

So let the love shower over me

You hold no p-p-p-power over me

I'm not doing this dance again

So goodbye old friend

Tired of finding meaning in the dark

I'm releasing all of you

In gratitude

Replacing you with light that fills my heart

But I got my power in my hand

You hold no power over me

I’ll take my flowers while I can

So let the love shower over me

You hold no p-p-p-power over me

I’ll take my flowers while I can

So let the love shower over me

You hold no p-p-p-power over me

En español:

Estoy listo para dejarte ir

No te detendré más

Continúa extiende tus alas y vuela lejos

Te he llevado demasiado tiempo

Como una obsesión

Pensé que eras una parte viva de mí

Pero tengo mi poder en mi mano

No tienes ningún poder sobre mí.

Tomaré mis flores mientras pueda.

Así que deja que el amor se derrame sobre mí.

No tienes ningún poder sobre mí.

Los estoy liberando a todos

En gratitud

Reemplazándolos con luz que llena mi corazón

Pero tengo mi poder en mi mano

No tienes ningún poder sobre mí

Tomaré mis flores mientras pueda

Así que deja que el amor me cubra

No tienes ningún poder sobre mí

Tomaré mis flores mientras pueda

Así que deja que el amor me cubra

No tienes ningún poder sobre mí