Jennifer Garner por fin respira. Han pasado ocho años desde su separación (y cinco desde el divorcio) del actor Ben Affleck, con quien tuvo tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Desde entonces, la discreción ha sido su escudo y bandera. Pero ahora, en que las aguas se han vuelto mansas y ya no tiene todos los focos sobre su persona, se ha sincerado sobre su maternidad con el actor. Dice en clave irónica que sus hijos prefieren ver las películas de su padre que las de ella.

Lo ha hecho en la revista Allure, donde es portada. Antes de su esperado regreso a las entrevistas y las confidencias, Jennifer ha vivido cómo su ex marido mantenía una relación con la actriz hispano-cubana Ana de Armas y cómo se acaba de casar con la cantante Jennifer López, uno de los primeros amores del actor.

La actriz confiesa que siempre deseó convertirse en madre: "Podría haber sucedido de cualquier modo. Podría haber adoptado o recurrido a la acogida, pero no había duda de que sería madre. Yo era la típica niña que llevaba una muñeca a todas partes y monté una empresa de canguros con mi amiga Carrie en séptimo u octavo".

Aun así, cuando nació su hija mayor, Violet, que ahora tiene 17 años, se convirtió en una madre agobiada. "Era una madre tan primeriza. Violet no tuvo ninguna oportunidad, no podía tener un pensamiento propio, yo estaba encima de ella todo el tiempo. Era una pesadilla para todos los que me rodeaban", ha reconocido a Allure. Aun así, Violet se convirtió en una niña con sentimientos, sensibilidad y mucha empatía, en opinión de su famosa madre.

Garner ironiza con que sus hijos prefieren ver las películas de su padre que las de ella. "No les importa ver las películas de su padre, pero a mí prefieren verme como a su madre (y no como a una actriz). No quieren verme disgustada y las mujeres lloramos más en esta profesión".

Cuenta que a su prole tampoco le gusta verla en papeles románticos. Explicaba que "francamente, no quieren verme en algo romántico. Tengo mucha fe en mis hijos", decía, añadiendo con gran sinceridad que, a pesar de ello, "no siempre amo su comportamiento, es complicado crecer".