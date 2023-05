Qué dice la letra de What They Say, que representa a Grecia en Eurovisión 2023

El tema 'What they say', interpretado por el cantante Victor Vernicos, será la canción que represente a Grecia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool.

Vernicos es un pianista y guitarrista de gran talento, y sus influencias musicales son variadas: Ed Sheeran, John Mayer y Coldplay, según publica la web de Eurovisión.

El artista más joven en la historia de Grecia en Eurovisión buscará darle al país heleno una victoria, algo que solo ha conseguido una vez, en el año 2005.

Letra de la canción de Grecia, 'What they say'

En inglés:

Late August

Feet start to shake heart starts to ache

Can’t focus

Panic I lay on the floor and I hate

That I’m holding on

My lungs’ll break can’t stop to make

My mind up

Time starts to rain clouds not afraid

Of the pain they’re giving

Anxious the way I’m breathing

Can’t say that I am longing for

Another day to break my spirit

Insane and I can tell who’s winning

Wish this was something I could just ignore

Well you know what they say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

Nostalgic mind,

I miss the days when my heart wouldn’t ache and

I’m drowning, time

Quicksand of life, we don’t live to die

Now I’m tryna, fight

All of the lights that leave me so blind

As a writer

But I’m not an actor no I don’t live my own

Life and I hate my feelings,

I’m overwhelmed and heated,

Can’t say that I am longing for,

Another day to break my spirit,

Insane and I can tell who’s winning,

Wish this was something I could just ignore,

Well you know what they say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

(Oh Yeahh)

Well you know what they say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too late

En español:

Finales de agosto

Los pies empiezan a temblar, El corazón empieza a doler

No puedo concentrarme

Pánico Me tumbo en el suelo y odio

Que estoy aguantando

Mis pulmones se rompen no puedo parar de decidir

mi mente

El tiempo empieza a llover nubes sin miedo

Del dolor que están dando

Ansioso por la forma en que respiro

No puedo decir que anhelo

Otro día para romper mi espíritu

y no puedo decir que estoy anhelando

Y no se que hacer

Ya sabes lo que dicen

Las almas perdidas se aseguran de que nadie pierda su camino

Los heridos no pueden soportar ver a otros en el dolor

Oh yo soy ambos ahora tengo demasiado en mi plato

Y salvo a todos los demás porque para mí es demasiado

Mente nostálgica

Echo de menos los días en que mi corazón no dolía y

Me ahogo, el tiempo

arenas movedizas de la vida, no vivimos para morir

Ahora estoy tryna, lucha

Todas las luces que me dejan tan ciego

Como un escritor

Pero no soy un actor no vivo mi propia

Vida y odio mis sentimientos

Estoy abrumado y acalorado

No puedo decir que estoy anhelando,

Otro día para romper mi espíritu,

Loco y puedo decir quién está ganando,

Desearía que esto fuera algo que pudiera ignorar,

Bueno, ya sabes lo que dicen

Las almas perdidas se aseguran de que nadie pierda su camino

Los heridos no pueden soportar ver a otros en el dolor

Oh yo soy ambos ahora tengo demasiado en mi plato

Y salvo a todos los demás porque para mí es demasiado

(Oh Yeahh)

Ya sabes lo que dicen

Las almas perdidas se aseguran de que nadie pierda su camino

Los heridos no pueden soportar ver a otros en el dolor

Oh yo soy ambos ahora tengo demasiado en mi plato

Y salvo a todos los demás porque para mí es demasiado tarde