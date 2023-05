Sálvame ha invitado a Yaiza Martín, una de las protagonistas indiscutibles de los últimos meses en Telecinco. Quien no convenció a los colaboradores de la tertulia en el Deluxe ha tenido una nueva oportunidad para defenderse de tantas acusaciones.

El programa le ha puesto un recopilatorio de lo que la familia de Ginés ha dicho sobre ella en ese mismo plató. "Yo al menos no he insultado a nadie", ha querido recalcar. Por su parte, ha expuesto: "Yo a las hermanas de Ginés no las conozco, pero tendrán que hablar con él de las cosas de antes, durante y después de su concurso".

La canaria ha recibido en plató a Yuqui, una mujer que sufrió una mala experiencia con Yaiza. "Ella era despampanante y se fue a la República Dominicana a hacerse los pechos. Le recomendé a un cirujano y en ese tiempo, septiembre de 2010, costaba 3.000 dólares", ha relatado la invitada.

"Mi tía le dejó ese dinero y no lo devolviste. Tengo pruebas, los recibos y todo. Dejaste un portátil en casa, mi marido es informático y lo tengo todo", ha asegurado la dominicana. Por otro lado, también ha explicado que la canaria le robaba dinero en efectivo. "Viniste a mi casa en Tenerife con altanería a reclamarme cosas", le ha recordado.

Lejos de admitir las acusaciones, Yaiza ha asegurado no conocerla. Por otro lado, ha entrado en directo desde República Dominicana la tía de Yuqui. "Lo que me interesa es que la gente sepa la rata inmunda que eres", ha lanzado. "Eres un descaro de persona", le ha espetado desde la conexión, seguido de numerosos insultos.

La canaria ha mantenido la calma como ha podido pese a las acusaciones. Tras estas intervenciones, ha aparecido en plató su segundo fantasma del pasado, Estela, quien ya le acusó de dejarle a deber dinero de un evento para un colegio. Pese a la violencia en los movimientos de la invitada, la canaria tampoco ha reconocido nada.

Por último, se ha sentado en plató Toni. "Ahora sí lo conozco", ha celebrado Yaiza. "Me hubiese gustado que te levantaras para darte un abrazo", le ha expresado su amigo desde hace 12 años. El último 'fantasma' ha contado: "Te llamé por teléfono para pedirte un favor y que me consiguieras un billete a Barcelona para que viera a mi hija en la UCI".

La canaria se ha alterado más con dicho invitado, pero su testimonio ha sido positivo. "Estando en el tanatorio de mi hija, que falleció hace 10 años, no sabes lo que yo y mi mujer actual te lo agradecemos. No sabes cómo te portaste conmigo. Que no te hayas fiado de mí me molesta".

Emocionado, Toni le ha pedido explicaciones: "¿Por qué nos hiciste pasar vergüenza en Supervivientes? ¿Por qué te portaste así?". La pareja de Ginés no ha mostrado ninguna emoción, y no ha querido terminar bien con su examigo, lo que ha descolocado a los colaboradores.