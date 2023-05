Qué dice la letra de Echo, que representa a Georgia en Eurovisión 2023

El tema 'Echo', interpretado por la cantante Iru , será la canción que represente a Georgia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool.

Iru fue elegida por la televisión georgiana y participará en el certamen con el tema compuesto por Giga Kukhiadnidze, autor de las tres canciones georgianas ganadoras de Eurovisión Junior.

Con este tándem buscará Georgia una victoria en Eurovisión, la primera de su historia.

Letra de Echo, la canción de Georgia en Eurovisión

En inglés:

Echo

Days in a row

I’m thinking, I know

I’ve got a big faith

My love is my crown

Will be better way

Will be better day now

It is not a secret

Life is love

Thing is known

(It's) Like in dreams

Going through the life together

Going through the life together

Like in dreams

Days in a row

I’m thinking, I know

I’ve got a big faith

My love is my crown

(It) Will be better way

(It) Will be better day - now

It is not a secret

Days in a row

I’m thinking, I know

I’ve got a big faith

My love is my crown

Will be better way

Will be better day now

It is not a secret

Going through the life together

Going through the life together

Days in a row

I’m thinking, I know

I’ve got a big faith

My love is my crown

(It) Will be better way

(It) Will be better day now

It is not a secret

Days in a row

I’m thinking, I know

My love is not a fake(one)

This feeling is lord

(It) Will be better way

(It) Will be better day now

It is not a secret

My soul’s like a fortress

I feel I’m progressed

Words getting worthless

('Cause) Love is a wordless

Ooooooooohhhhhhhh

When life is loved

Loved

Days in a row

I’m thinking, I know

I’ve got a big faith

My love is my crown

(It) Will be better way`

(It) Will be better day now

It is not a secret

En español:

Eco

Días seguidos

Estoy pensando, sé que

tengo una gran fe

Mi amor es mi corona

Será una mejor manera

Será un mejor día ahora

No es un secreto

La vida es amor

La cosa se sabe

Como en los sueños

Pasando por la vida juntos

Pasando por la vida juntos

Como en los sueños

Días seguidos

Estoy pensando, sé que

tengo una gran fe

Mi amor es mi corona

Será una mejor manera

Será un mejor día - ahora

No es un secreto

Días seguidos

Estoy pensando, sé que

tengo una gran fe

Mi amor es mi corona

Será una mejor manera

Será un mejor día ahora

No es un secreto

Pasando por la vida juntos

Pasando por la vida juntos

Días seguidos

Estoy pensando, sé que

tengo una gran fe

Mi amor es mi corona

Será una mejor manera

Será un mejor día ahora

No es un secreto

Días seguidos

Estoy pensando, lo sé

Mi amor no es falso (uno)

Este sentimiento es el señor

Será de mejor manera

Será mejor día ahora

No es un secreto

Mi alma es como una fortaleza

Siento que estoy progresando

Las palabras se vuelven inútiles

El amor es un sin palabras

Ooooooooohhhhhhhh

Cuando la vida es amada

Amado

Días seguidos

Estoy pensando, sé que

tengo una gran fe

Mi amor es mi corona

Será de mejor manera

Será mejor día ahora

No es un secreto