Escrivá afirma que es un bulo que la Seguridad Social solo atienda con cita previa

Indignado en la bancada azul, el ministro de Empleo y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha criticado este miércoles en la sesión de control del Congreso que la oposición difunda "bulos" sobre distintos temas relacionados con su cartera. Ha hablado, en concreto, de las ayudas a los autónomos y la cita previa para ser atendido en oficinas dependientes de su departamento.

Sin embargo, tras su intervención, tal vez sean los ciudadanos quienes acaben más indignados que el ministro. Escrivá ha defendido en la Cámara Baja que la oposición ha estado difundiendo "bulos" y "mintiendo", al asegurar que a la Seguridad Social (SS) había que acudir con cita previa.

"No es verdad. Al 25% de las personas se le atiende directamente. Hay gente que les ha creído y no han ido a la Seguridad Social. No ha ido gente con discapacidad", ha afirmado desde su bancada.

Este mensaje contrasta con la información difundida en la página de la propia SS sobre el funcionamiento de sus sedes. "La atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita", explica en su portal.

Captura de la página web de la Seguridad Social. 20minutos

No es el único mensaje contradictorio con lo defendido este miércoles por el ministro. Algunas oficinas exhiben carteles en los que recalcan que "solo se atenderá con cita previa", tal y como publica Civio, que ha llevado a cabo una investigación sobre la escasa disponibilidad de horas para acudir a estos servicios.

... es que carteles como este son lo que se encuentran los ciudadanos en la puerta de algunas oficinas de la #SeguridadSocial. Así que esperamos que ambos avisos equívocos, que sí confunden y disuaden a los ciudadanos, se retiren ya. Y que se atienda sin cita. pic.twitter.com/RU609O0zyK — Civio (@civio) May 10, 2023

Tras estas sorprendentes palabras de Escrivá sobre la Seguridad Social, se ha pronunciado sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia. "Ahora dicen ustedes que les vamos a tener que reclamar a los autónomos. ¿Basado en qué, en qué bulo? Es que perjudican a los ciudadanos. Esto es una vergüenza", ha lamentado.