Ribera descarta frenar o cambiar los planes de eólica marina que defiende como forma de ordenar el despliegue que no se hizo en tierra

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha descartado este jueves en el Congreso frenar o modificar a priori los planes para el despliegue de la eólica marina como le han pedido grupos parlamentarios de todo el espectro político, al considerar que el camino que está previsto por el Gobierno garantiza la coexistencia de esta actividad con la biodiversidad marina o con la pesca y que pueden ser una oportunidad para ordenar en el mar la generación de electricidad de origen renovable de una forma que no se ha hecho sobre tierra firme.

Según ha dicho, la planificación del despliegue de la eólica marina que figuran en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) que aprobó el Gobierno en febrero tienen la "ventaja importante" de que "a diferencia de lo que ha sucedido con el despliegue en tierra, aquí sabemos dónde se puede -en el 0,46% del espacio total- y dónde no se puede, en el resto del territorio". Se trata, ha dicho, de "garantizar el reverso" para "resolver con un equilibrio mucho más acertado" cuestiones que se plantean en el despliegue de las energías renovables en tierra, donde una de las principales críticas de activistas y plataformas ciudadanas es que no hay una planificación para ello. ·"Es una garantía importante que nos evita el crecimiento desordenado" de los aerogeneradores marinos", ha dicho.

"Aquí no hay autorización automática ni nada que permita decir que inmediatamente llegará la colonización de los molinos. No es verdad", ha señalado Ribera en relación con la eólica marina, que es una de las excepciones de la vía exprés que aprobó el Gobierno en diciembre para levantar la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental a proyectos en tierra.

Quejas del sector pesquero

Ribera ha defendido la creación de parques de eólica flotante que por primera vez figura en los POEM durante una comparecencia en el Congreso, a petición de distintos grupos que le han mostrado sobre todo su preocupación por el efecto que la instalación de aerogeneradores en el mar pueda tener para la pesca. Frente a las críticas del sector pesquero de Galicia y Asturias, ha negado que haya evidencias de que la eólica marina perjudique a la actividad pesquera y, al contrario, ha dicho que la experiencia de otros países indica que puede ser beneficiosa para la biodiversidad, porque las infraestructuras de amarre terminan teniendo una función similar a las de los arrecifes. Ribera también ha mantenido los planes de ir monitorizando y modificando los planes si es necesarios en la revisión prevista para 2027p pero no frenar el despliegue de eólica marina hasta que se pueda descartar totalmente cualquier afectación negativa, tal y como le han pedido Unidas Podemos -socio menor del Gobierno- y el BNG.

Todo durante un debate que ha dado hasta para que Vox levantara sospechas acerca de que ninguna zona de eólica marina se haya ubicado frente a las costas del País Vasco -y Cantabria-. "No tenemos viento suficiente. Señor Figaredo, no es que haya un pacto maquiavélico con Euskadi, pero no tenemos viento suficiente, en viento no juega a nuestro favor", ha respondido Idoia Sagastizábal, diputada del PNV, que con ERC y Ciudadanos han acompañado a Ribera en la defensa de los POEM.

El sector pesquero -sobre todo el gallego- ha sido la parte más beligerante durante la elaboración de los POEM, que se demoró varios años más de los previstos y motivó que la Comisión Europea apremiara a España. Una vez aprobados los planes para ordenar los usos que podrán darse en el millón de kilómetros cuadrados que ocupan las cinco demarcaciones marítimas, las cofradías gallegas y asturianas han seguido opuestas a unos planes que denuncian que perjudicarán su actividad.

El sector pesquero de Galicia y Asturias -donde más zonas para eólica marina están previstas- denuncia que el Gobierno no ha escuchado sus demandas y el PP y Vox, pero también Unidas Podemos y el BNG han trasladado esta preocupación a Ribera en el Congreso. "Dice que se ha consultado a todo el mundo, el sector pesquero dice lo contrario, aquí alguien miente", ha lanzado el diputado popular Joaquín García. "No han recogido sus alegaciones, habrán escuchado mucho pero no las han tenido en cuenta", mientras que para Vox los planes de Ribera suponen "sacrificar a nuestros pescadores".

Ribera ha reiterado este jueves que su Ministerio se ha reunido con ellos como con el resto de sectores afectados por los distintos usos del espacio marítimo y que a petición suya redujo la dimensión de las zonas, eliminó otras y los 8.000 kilómetros cuadrados previstos para eólica marina quedaron reducidos en 5.000. También, ha recordado, se sustituyó la idea inicial de que hubiera zonas prioritarias para eólica marina por otras de "alto potencial" donde esta actividad pudiera darse junto con otras. Según ha dicho, el Ministerio rechazó "solo una" de sus exigencias no se tuvo en cuenta, "la de vetar el desarrollo eólico off shore", es decir no poner ningún parque eólico. "Claro que se ha hecho caso, se han incorporado todos los puntos sensibles pero la única cosa a la que no hemos podido respetar es la demanda de no incorporar nada [de eólica marina]". "Es importante integrar todas las sensibilidades, hasta donde puedan ser integradas. Una que no puede serlo es no hacer nada", ha insistido.

"Ni los polígonos finales son tan grandes ni están tan próximos a la costa como quería el sector eólico ni han desaparecido definitivamente, como deseaba el pesquero", ha afirmado Ribera, que ha recordado que las 19 zonas repartidas por cuatro de las cinco demarcaciones marítimas que podrán albergar parques de eólica flotante representan solo el 0,46% de la superficie marina que puede emplearse para otros usos, desde la Defensa Nacional, a la investigación, la conservación de la biodiversidad o la pesca.

Según ha dicho, este 0,46% del total del espacio marítimo donde pueden ponerse aerogeneradores es "muy inferior" al que reservan otros países. "La mitad de Suecia, 10 veces menos que en Reino Unido y Estonia, 20 veces menos que en Dinamarca o 33 veces menos que en Alemania". Supone también una reducción del 37% con respecto a lo que se planteó en un inicio

Moratoria de los proyectos

Además de pedir a Ribera que escuche a los pescadores, las reclamaciones de UP y de BNG se han dirigido más hacia las falta de experiencia con eólica marina que existe en España y sus posibles efectos perversos. Ribera ha insistido en monitorizar para vigilar su desarrollo y los POEM tiene prevista una revisión en 2027, antes previsiblemente de que los aerogeneradores empiecen a funcionar porque para ello el Gobierno todavía tiene que decidir de qué manera los promotores podrán optar a proyectos y bajo qué criterios. Pero estos dos grupos han pedido frenarlos hasta que se tenga la certeza de que no son perjudiciales.

El diputado de UP, Antonio Gómez-Reino, ha pedido a Ribera "establecer zonas de uso prioritario para la pesca dentro delos POEM", donde hasta ahora es una actividad que coexiste con otros usos en buena parte del espacio marítimo, y "una moratoria del desarrollo de determinados parques eólicos marinos donde se vean impactos a zonas de biodiversidad o costeras". También, que el desarrollo de esta nueva forma de generar electricidad renovables no quede en manos del sector privado, sino que "sea liderado por el sector público".

"Nos van a utilizar como conejillos de indias, lo estudiarán a lo largo de cinco años cuando el mal esté hecho", ha denunciado el diputado nacionalista gallego Néstor Rego, que ha reclamado "que no se autorice ningún proyecto" hasta que no se tengan datos que contradigan un informe elaborado por la cofradía de pescadores de Viana do Castelo, que concluye que los tres aerogeneradores experimentales frente a sus costas han perjudicado los bancos de peces.

Tampoco aquí Ribera ha dado señales de ir a cambiar sus planes y aunque ha afirmado que "es fundamental contar con la mejor información disponible y con un criterio que nos permita aplicar de forma proporcionada de qué manear resolvemos las cuestiones que tenemos delante", ha insistido en hacerlo a medida que se desarrolla esta tecnología y se pone en práctica.

"En cualquier aspecto de la vida, si esperásemos a tener garantía del 100% es muy difícil que demos un paso adelante", ha dicho la vicepresidenta, que ha recordado que nunca se pidió tanto a los combustibles fósiles antes de saber que eran contaminantes. "En esta caso, es abrumadora la evidencia que nos permite seguir adelante pensando que el despliegue de eólica en el mar es una solución viable, interesante que nos permite desplazar otras soluciones".