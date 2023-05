'El Funeral', con David Pareja y Abián Díaz o cuando reírse no es lo que toca, pero es lo único que queda

El actor David Pareja lo de las redes sociales le llegó como las cestas de frutas de cooperativa ecológica: "de forma orgánica". Así lo cuenta él mismo con motivo de la llegada de su función El Funeral (12 de mayo y 2 de junio en el Teatro Reina Victoria de Madrid), un show junto a Abián Díaz que definen como "una comedia excesivamente incómoda".

"Se ponen sobre la mesa lo ridículos que son los comportamientos humanos en situaciones complicadas, como un funeral, una mala noticia de tu médico, o la enfermedad de un familiar", explica este humorista, que además es muy conocido en redes sociales, donde sus vídeos, por ejemplo, reaccionando a seductores, se hacen virales, gracias a los 150.000 seguidores que tiene en Instagram y a los 172.000 de TikTok. A pesar de ser un animal de redes sociales, mejor así que serlo fuera de ellas, su romance con el mundo influencer no fue buscado. "Empecé a subir lo que me divertía hacer en mi casa, bromeando para mis amistades, porque así podían verlo también quienes no vivían en Madrid y, al final, llegó más allá de mi círculo", explica Pareja.

Tampoco buscaba lo de la interpretación y el humor, pero fueron como las canas, que te las encuentras quieras o no. "Hacía algo parecido a cortos o sketches por diversión, sin ánimo de llevarlo a lo profesional. Salíamos mis amigos y yo porque no tenía sentido buscar actores para algo así, tan amateur", rememora. Y podría haber acabado siendo político, pero afortunadamente terminó como actor y cómico en series como Capítulo 0 o Vamos Juan y en películas como Miamor Perdido o Matar a Dios, así como colaborando en programas como El Intermedio, Late Motiv o Ilustres Ignorantes.

Y a pesar de que sus cuentas (las de redes sociales, no revela si las bancarias) no paran de crecer, no se deja embelesar por ese medio. "Hace mucho que se nos fue de las manos todo esto", reflexiona. "Quiero creer que llegará un punto en el que se estabilice y ya no nos absorba tanto y seamos capaces de consumirlo de forma más sana", reflexiona.

Pero nada de demonizar: "Creo que las redes sociales tienen un poder increíble y ayudan y enseñan a muchas personas, a mí el primero, lo malo es cuando lo usamos de la forma incorrecta. Yo el primero", dice el instagramer, muy celebrado por sus vídeos de "reaccionando a seductores", donde le pone humor e ironía a vídeos de jóvenes musculosos que tienden a sobrevalorar los abdominales visibles.

Es una suerte de metalenguaje, en el que las redes sociales y sus paradigmas y singularidades sirven para reírse precisamente de su idiosincrasia. Así, Pareja acaba en muchas ocasiones dentro de los vídeos de otros influencers, sólo cuidando las perspectivas, las tomas y coordinando movimientos.

Tras montajes como El Show de Nino, con el que ya ha recorrido muchos escenarios, se sube de nuevo a las tablas con El Funeral, como decimos, junto al humorista y actor Abián Díaz y un piano, para un show que explora los limites del humor: "desde el más absurdo hasta el más incómodo, recorriendo el caos entre la muerte y la vida a las afueras de un tanatorio".

«Se trata de la historia de dos amigos que retratan los entresijos terrenales a los que todo ser humano ha tenido que enfrentarse alguna vez», dice la sinopsis, "una nueva forma de explorar lo ridículo y lo cotidiano desde la comedia y en forma de análisis de la sociedad".

Abián es humorista y actor de formación, que ha participado en películas y series como Kill Skills, Noches de Tefía o The Appointment y ha creado varios espectáculos de comedia como Casi Clásicos, 5 euros o Graciosísimo, que ha interpretado en teatros por toda España.