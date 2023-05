Gorka Otxoa relata su experiencia en el Mutua Madrid Open: "Ir a mundos tan alejados de los míos es interesante"

El Mutua Madrid Open de tenis no solo es un evento deportivo. Y es que, aunque el protagonista indiscutible fue Carlos Alcaraz y su impecable victoria, los invitados al acontecimiento también fueron puntos importantes de la tarde del domingo.

Así, rostros conocidos de la música, como Aitana, o de la televisión y el cine, como Anne Igartiburu o Miguel Ángel Silvestre, acudieron a la cita. Aunque, si un rostro destacó sobre el resto, ese fue el de Gorka Otxoa. El vasco fue invitado al evento y, como ha explicado en Buenísimo Bien, el pódcast de Quique Peinado, su experiencia fue 'muy enriquecedora'.

"Yo te quería hacer una pregunta. Como persona de izquierdas, ¿qué tal en el tenis el otro día?", preguntó el presentador del programa al actor con ironía. Y es que, el vasco acudió por primera vez a la final gracias a una invitación: "No había ido al tenis en mi vida, obviamente no pagué por ello. Llegó la invitación por ahí y dije 'ahí que me voy'".

Aunque, lo cierto es que el ambiente que se respiró en el estadio fue muy diferente a al que el actor está acostumbrado: "Pues me eché unas cervezas gratis, un poquito de jamón y entre gente un poco así... que la media PP-Vox es del 96%". Ante el comentario, Quique Peinado bromeaba: "Sí, un poquito de jamón, un poquito de Ayuso".

Tirando del humor que caracteriza tanto al formato como a Gorka, explicaron, entre risas, cuál era el motivo real de su paso por la Caja Mágica, más allá de poder beber y comer sin pagar: "Ir a mundos tan alejados de los de los míos, pues también es interesante. Es muy interesante, sobre todo, como actor. Yo fui a empaparme un poco de gente alejada de mí para aprender",