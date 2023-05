La admisión de los niños en las guarderías supone un respiro para los padres que, tras los permisos correspondientes por maternidad y paternidad, deben volver a sus puestos de trabajo y necesitan que alguien se ocupe de sus hijos durante la jornada laboral.

Sin embargo, este miércoles, Espejo Público ha contactado en directo con María, que ha denunciado que la escuela infantil de Alcantarilla, en Murcia, le ha pedido el doble de dinero por inscribir a su hija con síndrome de Down.

"Sentí muchísima indignación, angustia, impotencia, todo son sentimientos negativos", ha comentado la mujer, que ha explicado cuál es la justificación que el director del centro le dio para exigirle el doble de la cuota ordinaria: "Entre otros argumentos que me suelta, voy a leer textualmente: 'Hay niños autistas que no pagan el doble porque la atención que requieren no es como un autista que se autolesiona'".

"Él me pregunta si mi hija se autolesiona y yo le digo que no, que es una niña de tres años como cualquiera. No conozco a ningún niño de dos o tres años que se autolesione, pero bueno", ha agregado María. Lorena García, por su parte, ha destacado que se trata de una "discriminación absoluta".

Tras esta conversación telefónica, María pidió al director de la escuela que le mandase un correo electrónico con todos los precios y los motivos de la subida de la cuota y, además, solicitó una cita presencial con él: "Tomé mucho aire antes de ir para pensar en mi hija. Esa persona que estaba discriminando y pisoteando la dignidad de mi hija me estaba mirando a la cara. Me dijo lo mismo e incluso más barbaridades de las que me dijo por teléfono".

"Hice de tripas corazón, mantuve la mirada, intenté ser lo más amable posible y con las mismas me fui", ha señalado María que, sin embargo, no se marchó de la reunión con las manos vacías, pues grabó toda la conversación con el director de la guardería. Además, la mujer ha destacado que su hija "no va a pisar esa escuela" y ahora está en un centro en el que "la ven con a una niña y no como la niña del síndrome de Down".

Pese a esto, María decidió no quedarse quieta y solicitó una entrevista con el concejal de Educación, que la recibió y "se emocionó" con el relato, aunque todavía nadie ha hecho nada al respecto. El Ayuntamiento de la localidad murciana, sin embargo, ha tomado una postura completamente diferente, pues entienden que "se trasladó una información errónea, que no ha llegado a producirse un cobro irregular y que nunca a una niña con necesidades educativas especiales se le ha cobrado algo distinto".

Por su parte, el periodista Jorge García, que ha destapado el caso, ha apuntado en Espejo Público: "El Ayuntamiento miente. El Ayuntamiento ha sancionado a este señor por lo que le hizo a esta vecina. A este señor se le adjudicó la guardería por un euro, sin sacarlo a concurso público, y lo primero que hizo, hay pruebas documentales, fue enviar cartas a los padres avisándoles de que les iba a cobrar 80 euros más a los que usasen el servicio de comedor y tuvieran a su hijo hasta las 17:00 horas".