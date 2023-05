Gerard Piqué lanza un reto musical a Bizarrap: "Sería algo grande de verdad"

Después de estar unos días en Miami con sus hijos, Gerard Piqué regresó a España y volvió a centrarse en su trabajo, tanto su equipo de eSports, KOI, como la Kings League, así como los directos que hace con su socio, Ibai Llanos. Pero, en estos streamings también tiene tiempo para hablar de otros temas ajenos a sus negocios, como hablar de colaboraciones que hizo Shakira con cantantes.

La cantante colombiana no para de cosechar éxitos y disfrutar de su vida en Florida, pues no solo acudió a las carreras de Fórmula 1 y estuvo hablando con Tom Cruise y Hamilton, sino que también recogió recientemente el Premio Billboard a la Mujer del Año, donde reivindicó el papel de las mujeres y dedicó unas palabras a su madre: "Ella también ha tenido un año complicado y está ahí. Me he dado cuenta del material del que está hecha, del que estamos hechas".

Y es que la artista no deja de triunfar con sus temas, desde la session con Bizarrap hasta Te felicito, su colaboración con Rauw Alejandro, pasando por TQG, tema que tiene con Karol G. Dentro de estos éxitos también está Monotonía, canción que interpreta con Ozuna, y, curiosamente, el puertorriqueño ha estado recientemente con Piqué.

El cantante entró por videollamada en un directo del exfutbolista e Ibai y el streamer bromeó con la canción: "No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía".

"Estamos dejando a los artistas libertad, que cada uno que se sienta cómodo y que haga lo que quiera", respondió el exdefensa del Barça. Pero, además, fue más allá y, poco después, lanzó un reto a Bizarrap.

"Si algún día se hace una sesión Bizarrap conmigo, que tampoco se esperen aquí ver a...", dijo Piqué, momento en el que el streamer vasco le interrumpió: "Sería lamentable".

"No iba por lamentable, iba que si algún día Bizarrap se hace una sesión conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad", defendió, en referencia a que sería algo tan relevante que lo celebraría como es debido.