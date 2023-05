Este es el cartel oficial de las fiestas de San Fermín 2023

El cartel titulado 'Instante', que refleja a un corredor del encierro delante de un toro, anunciará las fiestas de San Fermín 2023. La imagen, elaborada por el navarro Raúl López Martín, ha obtenido el mayor número de apoyos en la votación popular. En concreto, el cartel, que tenía el número 8, ha logrado 1.913 votos, el 30,7% de los 6.242 votos emitidos durante los 13 días de votación habilitados en esta edición. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el autor del cartel han dado a conocer este martes la obra ganadora

'Instante' representa un momento de una carrera de un mozo en el encierro junto a un toro. Fue seleccionado por el jurado profesional como finalista del concurso de carteles de San Fermín 2023 "por su equilibrada composición y por transmitir el movimiento y la explosividad del encierro mediante las salpicaduras de dos únicas tintas, rojo y negro". El resultado, añadía el jurado, ofrece una imagen "de gran frescura, dinamismo, tensión y fuerza". El autor, Raúl López, eligió 'Instante' como el título de la obra por ser "un periodo muy breve, casi imperceptible, en el que sucede algo; y éste es un instante de la fiesta".

Premios en otros carteles

Raúl López Martín, vecino de Estella desde los seis años, aunque nació en Barakaldo (Vizcaya) en 1971, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, y se ha especializado como diseñador gráfico e ilustrador. Si bien actualmente trabaja en una empresa de logística, mantiene su pasión por el diseño, lo que le ha llevado a lograr, a lo largo de su carrera, más de 200 premios en concursos de carteles, dibujo, diseño y pintura en País Vasco, Cataluña, La Rioja y Navarra, entre otros.

En los últimos años ha obtenido el primer premio en los carteles de fiestas de localidades como Tafalla, Lerín, Ayegui, Huarte, Barañáin, Alsasua, Larraga y Villava. Su experiencia en el concurso de carteles de San Fermín no es nueva. Ya había participado en el año 2019, justo antes de la pandemia del COVID-19.

En la rueda de prensa de presentación del cartel, Raúl López ha manifestado que "es un honor" haber ganado este concurso. "He estado toda la vida soñando con ganarlo. Es un momento que he soñado muchas veces pero por mucho que te lo propongas y te esfuerces no quiere decir que vaya a llegar, pero en mi caso por fin ha llegado", ha dicho, para afirmar que se siente "abrumado y muy agradecido de poder representar estas fiestas".

Una técnica "controlada y no controlada"

Sobre el cartel, ha explicado que ha querido representar ese instante de la fiesta. "Es un momento breve, en el que ocurre alguna cosa, un momento en el que se para el tiempo, hay una velocidad, dinamismo, potencia, color, todo eso pasa en un instante", ha dicho, para añadir que refleja sobre todo "fuerza y potencia".

En cuanto a la técnica, ha señalado que es "controlada y no controlada, como pasa en el encierro, nunca sabes qué va a pasar". "A base de chorretones y gotas que intento controlar, a la vez se crea un descontrol cuando golpean en la superficie, intento juntarlas e ir dando forma al movimiento y es lo que he querido expresar".

Así fueron las votaciones

En esta ocasión, tras la selección del jurado de las diez obras finalistas, la población empadronada en Pamplona dispuso de trece días para votar aquella imagen que, a su juicio, mejor representara los Sanfermines. Desde el día 20 de abril hasta el pasado 2 de mayo, se emitieron un total de 6.242 votos, a través de la web, el teléfono 010 y de forma presencial en las urnas instaladas en los Civivox de la ciudad.

La cifra ha sido similar a las registradas en los años previos a la pandemia, salvo 2019, cuando la participación se disparó al participar en el concurso una obra de un centro educativo. Precisamente para no condicionar la participación, en esta ocasión se ha exigido el anonimato de las obras durante todo el proceso, hasta el día de hoy, que es cuando se da a conocer el cartel ganador.

Como viene siendo habitual, la vía más utilizada para votar ha sido la web municipal, donde se han registrado 3.945 votos válidos de los 6.242 recibidos, es decir, un 63,2%. El voto presencial en la red Civivox ha ascendido a 2.182, un 34,9%. Por su parte, a través del 010 se han emitido un total de 115 votos, lo que representa un 1,8% de los votos válidos recibidos.

Resultado de las votaciones

En el recuento final se aprecia la preferencia del público por tres de las obras presentadas. 'Instante' ha acaparado el grueso de los votos, hasta el punto de que tres de cada diez votos han sido para esta obra. En segunda posición ha quedado el cartel número 1, titulado '204 horas' de Alfredo León Mañú, con 1.551 votos, un 24,9%. En tercera posición se ha situado el cartel número 2, que lleva por título 'Nueve letras, nueve días, nueve emblemas', de Martín Lasaga Cortés, con 897 votos, un 14,4%.

El resto de carteles han obtenido menos de un 10% de los apoyos populares. En este sentido, la cuarta posición ha recaído en el cartel número 3, 'Chupinazo', de Sergio Santesteban Martinez, que ha logrado 465 votos (un 7,5%). El quinto cartel en número de votos es para el número 7, 'Kiliki-ki', de Alvaro Sesma Telleria, con 436 (un 6,9 %). Los restantes votos han ido a parar al número 5, 'Seguimos', José María Chow Casas, con 349 votos (5,6%); al número 6, 'Euforia', Edurne Tainta Balda, con 278 votos (4,5%); al número 4, 'El color del año', Andrea Vigor Velasco, con 159 votos (2,6%); al número 10, 'Tipazo', de Antoni Pontí Ibars, con 102 votos (1,6%) y al número 9, 'Los vanguardistas', de Christian Garrido Álvarez, con 92 votos recibidos (1,5%).