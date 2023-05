Ana Rosa Quintana: "Bildu mete en sus listas a siete asesinos de ETA, creo que el que vote tiene que saber lo que vota"

La participación de Bildu en la democracia ha sido, desde siempre, un tema de gran debate en nuestro país. Sin embargo, desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió pactar con el partido de Arnaldo Otegi, las críticas se han multiplicado.

Este miércoles, El programa de Ana Rosa ha abordado una de las noticias que han sobrecogido a la población en las últimas horas. Así, tal como ha destacado Ana Rosa Quintana, muchos medios de comunicación se han hecho eco de las personas que forman las listas electorales del citado partido político.

"A mí me parece que hoy la noticia más triste que podemos ver desde ayer en la prensa es que Bildu mete en sus listas a siete asesinos de ETA y hay otros 37 condenados. Bueno, yo creo que esto... El que vote tiene que saber lo que vote. Y el que acuerde con ellos tiene que saber con quién acuerda", ha señalado la presentadora.

Por su parte, Rodolfo Irago, colaborador habitual del matinal de Telecinco, ha apuntado: "A mí no me puede producir más repulsión. Evidentemente, no se me ocurriría en la vida votar una lista como esa. Pero de esto se trata la democracia: de ganar en las urnas a gente que...".

Tampoco nos vamos a sorprender, hay una parte de Bildu que viene de ese mundo. Esta gente ha cumplido sus condenas y se puede presentar. Los que les voten tienen que saber a quién están votando, efectivamente. Pero creo que muchos votantes de Bildu no le dan importancia a esto, por desgracia para mí, desde mi punto de vista", ha agregado el periodista.