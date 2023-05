Rafa Mora desvela sus fuentes de ingresos tras el fin de 'Sálvame': "A mí no me va a faltar el trabajo" 

A partir del próximo 16 de junio, Sálvame dejará de emitirse en la parrilla televisiva de Telecinco. Después de varias especulaciones en torno al fin del espacio, este lunes Mediaset confirmó la amarga noticia. Un adiós definitivo tras 14 años ocupando las tardes de la cadena que deja en jaque el futuro de los rostros carismáticos del programa.

Muchos colaboradores del espacio aún siguen con la incógnita de qué les deparará. Sin embargo, Rafa Mora tiene muy claro qué camino seguirá después de despedirse del formato estrella de las tardes de Telecinco.

"A mí no me va a faltar el trabajo después de Sálvame. Trabajo en la discoteca La Reserva", ha confesado el que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa a sus compañeros de plató este martes, dejando claro que, aunque la situación le ha pillado por sorpresa, él ya se ha reinventado.

Durante el verano, el valenciano también estará laborando como promotor de eventos en el archipiélago balear. "Este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza", ha expresado el colaborador, añadiendo que podría ofrecerle un puesto de trabajo a quien lo necesitase. "No os preocupéis que este verano, por lo menos, os doy curro a quien quiera", ha dicho.

Además, el de Puerto Sagunto cuenta con más de medio millón de seguidores en sus redes sociales. Otra vía abierta para el influencer en la que cabe la posibilidad de que muchas marcas toquen su puerta para para promocionar sus productos.

Rafa Mora ha sabido gestionar muy bien sus ganancias y es la razón por la que el fin de Sálvame no le preocupa. El televisivo aclaró que durante su juventud derrochó mucho dinero, pero que años después la situación cambió mucho. Así, el valenciano invirtió su dinero en bienes inmuebles y adquirió dos casas sin hipotecas en Valencia para alquilarlas.

Hace unos meses, el de Puerto Sagunto dejó atrás su sueño de convertirse en presentador y abandonó la carrera de Periodismo por la incompatibilidad de sus estudios con su vida laboral. No obstante, está claro que esto no ha sido impedimento para el colaborador no explore nuevas vías como fuentes de ingresos.