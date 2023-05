Laura Fa atiza a Piqué por sus duras palabras contra 'Sálvame': "Señoros infieles hablando de decencia"

La noticia de la cancelación de Sálvame ha provocado un sinfín de reacciones los últimos días, entre ellas la de Gerard Piqué, que ha aprovechado el adiós del programa de Telecinco para lanzar un dardo y fardar de la Kings League: "Hemos hecho que se acabe, mejor para la sociedad", ha dicho el exculé.

La retirada de la emisión del espacio coincide con la llegada de la Kings League a Cuatro tras haber llegado a un acuerdo con Mediaset, lo que ha despertado las dudas de los presidentes del torneo sobre si guardaba alguna relación el aterrizaje de la competición en televisión con el fin del programa. "Hemos hecho que se acabara Sálvame. No estaba dentro del contrato, no lo impuse", aclaró, con sorna, el exdeportista.

"Que se haya acabado no me parece mal. Es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto", sentenció Piqué tras dejar en el aire una pregunta de la que sabe muy bien la respuesta: "Que qué me han hecho...".

Unas duras palabras que han sido respondidas por una de las colaboradoras del programa de Telecinco, Laura Fa. La periodista, que en los últimos tiempos ha dado muchas informaciones sobre Piqué y su ruptura con Shakira, ha reaccionado en las redes sociales. Y lo ha hecho muy contundente: "Señoros infieles hablando de decencia. Claro, claro…", ha escrito en Twitter.

Una guerra de lejos

La guerra Piqué-Sálvame viene de lejos y la ruptura con Shakira terminó de explotar cualquier tipo de vínculo entre el exjugador catalán y el programa de televisión, el cual se postuló a favor de la cantante en todo momento.

La primera jornada del segundo split de la Kings League volvió a ser un éxito y dejó al equipo de DjMariio como líder de la competición tras doblegar a Saiyans, club de TheGrefg, por 2-6. Aniquiladores se tomó la revancha de la final ante El Barrio de Adri Contreras por 5-2. El equipo de Iker Casillas, 1K, venció a Jijantes por 5-3. El Rayo de Barcelona impuso su estilo y consiguió una victoria (3-4) de mucho calibre ante Troncos. Porcinos hizo lo mismo ante XBuyers por 4-2 y, por último, Pio ganó 2-1 al equipo del Kun, Kunisports.