Mari Carmen piropea a Carlos Sobera en 'First dates': "Estás mejor en persona que en la televisión"

Lo primero que hizo Mari Carmen al llegar a First Dates este martes fue piropear a Carlos Sobera: "¡Qué ganas tenía de verte! Estás muy bien, mejor en persona que en la televisión", le dijo.

"Te voy a invitar a lo que quieras", le contestó el presentador. "Busco a un hombre del estilo de Carlos: Buena persona, guapísimo, simpático y que sea marchoso", admitió la alicantina.

La comensal se definió como "un puro nervio, no paro quieta, siempre estoy para arriba y para abajo. Me gusta mucho el baile, el cachondeo y la fiesta". Mari Carmen también habló de sus exparejas: "Uno era un machista y el otro fue muy dañino para mí", recordó.

Mari Carmen, en 'First Dates'. MEDIASET

Sobera le preguntó por el sexo: "Es importante para mí, aunque no es lo fundamental. Me parece más valioso una caricia, una sonrisa… que eso lleva a lo otro. En el sexo tendría que, a mis 67 años, descubrir muchas cosas", señaló.

Su cita fue José, un alicantino jubilado que comentó en su presentación que "me encanta bailar, y nunca lo había practicado hasta que me divorcié. Me sirve como relajación, terapia, deporte…".

"Me gustan las mujeres guapas porque siempre, a lo largo de toda mi vida, no sé si por suerte o por desgracia, he estado rodeado de chicas muy bellas", comentó José. Mari Carmen, nada más conocerle, destacó que "está bien físicamente, pero le falta perfume".

Durante la cena hablaron de sus hijos (dos ella y cinco él) y que los dos estaban jubilados, pero ambos descubrieron que el baile era una de las aficiones en la que coincidían: "Me gustan los hombres que saben bailar y mis exparejas no sabían", comentó la alicantina.

Mari Carmen y José, en 'First Dates'. MEDIASET

Tanto les apasionaba, que Sobera no dudó en poner música en el restaurante de Cuatro para que ambos demostraran sus dotes en el baile a ritmo de Rosalía: "Tengo más marcha que mis hijas", admitió Mari Carmen.

Al final, la comensal sí que quiso una segunda cita con José: "Es una persona agradable y ha sido un caballero durante la velada". Él, por su parte, prefirió quedar como amigos para bailar o cenar, pero no como pareja: "Me ha faltado la chispa".