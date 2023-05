Beatriz Luengo, en 'El Hormiguero': "El secreto de llevar 20 años con mi chico es que le conocí desnudo"

La visita este martes de Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo a El Hormiguero (que presentaron su nueva serie, Upa Next), fue un salto en el tiempo, ya que los tres recordaron cómo les cambió la vida Un paso adelante, la exitosa ficción de Antena 3 de principios de siglo.

Si Muñoz y Cruz tuvieron su momento remember con el tatuaje de la actriz con el nombre de su compañero de reparto y expareja, Luengo también recordó que encontró en amor en la serie.

"Mi vida está ligada a UPA porque conocí a mi chico allí, Yotuel Romero", afirmó la actriz y cantante mientras Pablo Motos saludaba al cubano, que estaba en las gradas.

Yotuel Romero, en las gradas de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Luengo recordó que "me dijeron que el chico que iba a hacer mi novio en la serie estaba en vestuario y que me quería conocer. Entré y me lo encontré desnudo, bueno, en calzoncillos".

"Me acerqué, le vi, pensé que estaba tallado por los dioses y llevamos 20 años juntos... Todo el mundo me pregunta cómo hacemos para aguantar tanto tiempo. La respuesta es, porque le conocí desnudo", concluyó entre risas la invitada.