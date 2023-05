La vivienda es un problema, no un circo electoral

Todas las encuestas que preguntan a la ciudadanía por sus preocupaciones sitúan el acceso a la vivienda en los primeros lugares. Ocurre en los sondeos que ha hecho el CIS recientemente, pero ya estaba en el ‘top 5’ de problemas hace 4 años. En este tiempo, la mayoría de las administraciones no han hecho nada decisivo en materia de vivienda. Sus motivos tendrían para no hacerlo. Pero después de ignorar tanto tiempo el problema, ahora no deberían estar volviendo locos a los ciudadanos con una lluvia de promesas que, de tanta acumulación, pueden resultar tan poco creíbles como muy electorales.