Que no cunda el pánico. Bibiana Fernández, que enseñó el otro día en su Instagram una imagen con indumentaria hospitalaria y puntos por aquí y por allá, se encuentra perfectamente. La actriz quiere estar más divina que nunca y ha posado en sus redes sociales con una preciosa pamela con velo, gafas de sol XXL y uno de sus perritos en los brazos. "Ya veis, Bibiana Fernández se recupera de su operación de pecho y de cuello para "estar divina", me puse el sombrero porque tengo los esparadrapos en las orejas y sin maquillaje ni pelo, para no mojarme los puntos", ha dicho risueña.

La actriz se sometió la pasada semana a una operación de pecho, que mostró en su Instagram vestida con la bata de hospital y mostrando algunos esparadrapos en las orejas. "Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras. Lo importante era el pecho y gracias a Dios porque había líquido en la axila", comenzaba diciendo en su Instagram para tranquilizar a sus seguidores, quienes al verla así pensaron que se trataba de un problema de salud.

Bibiana reaccionó fenomenal a la intervención, según contó ella misma: "Sin pasar 24 horas, estar así no es normal. El doctor me dice que no hable y yo estoy hecha un loro", bromeaba desde el hospital al hablar de su paso por quirófano. "Tengo hasta esparadrapos en las orejas", añadía.

Días antes de someterse al bisturí, ya había revelado que tenía previsto pasar por quirófano por algo relacionado con su pecho. "Cierro por reforma. Tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca", admitió sincera y simpática como siempre.

Menos de una semana después de esta operación y aunque sigue de baja y siguiendo ciertas precauciones, la actriz se exhibe pletórica y contenta con el resultado. Entre la operación y la fecha de hoy, Bibiana ha ido a recoger a sus perros, a los que adora. "No sabemos vivir separados", escribe mientras se ve a los canes saltando de felicidad a su alrededor.