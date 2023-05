Rafa Mora ha recibido una dura acusación este martes. Sálvame ha contado con un testimonio de una persona muy cercana al colaborador que aseguraba que el valenciano le había sido infiel a su pareja. Sin embargo, el tertuliano se ha defendido y ha hablado de sus intenciones de casarse.

Los hechos habrían ocurrido durante el fin de semana de las fiestas de la Magdalena en Castellón. Según la fuente anónima, Mora habría tenido un acercamiento excesivo con una chica, con la que habría "tenido un final más que bueno". Por su parte, el aludido no ha mostrado ni un ápice de duda sobre las acusaciones.

Aparte de mostrar una confianza ciega en su círculo de amigos, ha repetido que nunca le ha sido desleal a Macarena: "No pierdo la noción de fiesta, recuerdo perfectamente todo y no dudo de mis amigos". "No tengo nada que ocultar", ha expresado.

Para dejar a un lado los rumores, el valenciano ha hablado de su actual situación sentimental: "Soy fiel y estoy muy enamorado. Si Dios quiere y el año que viene estoy aquí, no aquí, sino en la vida, seguramente me veáis pasar por el altar". Los compañeros le han aplaudido la noticia, muy entusiasmados.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha bromeado con la actual situación laboral del valenciano, la que comparte con el resto de colaboradores: "Te aconsejo que te cases ahora, porque puedes vender la exclusiva. El año que viene no sabemos dónde nos podemos ver".