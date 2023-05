Entrevista

Francisco Javier Zarzalejos (Bilbao, 1960) es el vicepresidente de la llamada Comisión Especial sobre la injerencia extranjera en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación, y el refuerzo de la integridad, la transparencia y la responsabilidad en el Parlamento Europeo. Su trabajo, por lo tanto, se ha multiplicado no solo por la invasión rusa de Ucrania sino también por cómo ha emergido también la relevancia de la inteligencia artificial en los últimos tiempos. Así, atiende a 20minutos desde Estrasburgo para abordar un asunto capital en el presente y en el futuro de la Unión.

Por situar un poco a la gente, ¿cómo define la UE la desinformación?Es una estrategia que consiste en la difusión de informaciones o contenidos que son deliberadamente falsos para un objetivo disruptivo, que puede ser político, cultural o social. No es una falsedad que se lanza, sino que es una estrategia pensada, basada en elementos falsos o manipulados para dar lugar a una determinada reacción en favor de quien realiza esa estrategia.

¿La desinformación también es guerra?Sí, de hecho se ha establecido ya la idea de la guerra híbrida, en la que la actuación de las partes en términos militares va complementada con una muy poderosa estrategia de desinformación que acompaña y que está presente en toda la estrategia bélica. Lo vimos en el caso de Ucrania: su invasión por parte de Rusia vino precedida de la definición del país como un “estado nazi” y en este momento el plan de desinformación de Putin consiste en decir que realmente el problema no es Ucrania, sino Occidente y la OTAN. Esto hoy por hoy es un elemento central.

En ese escenario, ¿qué papel juega la UE?La UE es un objetivo de la desinformación y su desestabilización es una de las metas esenciales de Rusia en este momento, y lo hemos visto. No solo por las estrategias de Moscú en todos los escenarios problemáticos de la Unión (brexit, referéndum en Escocia, procés), sino también por una permanente estrategia de Rusia intentando socavar la confianza de los ciudadanos en la democracia, presentando Occidente como una sociedad decadente. Por tanto hay varios niveles de desinformación: condicionar un proceso electoral, un acontecimiento político, etc. Allí donde Moscú ha visto que hay un fuego en Europa se ha presentado Putin con el bidón de gasolina.

¿Cuál cree que ha sido hasta ahora el mayor avance de la UE en la lucha contra la desinformación?La invasión rusa de Ucrania ha sido el hito final que ha dado a la Unión una conciencia de que la desinformación hay que tomársela en serio. Y creo que ha tenido buenos efectos; creo que Europa estamos bastante inmunizados frente a la desinformación de Putin y por eso lo que Putin genera produce muy poco efecto o incluso un efecto contrario. Si hubiera tenido éxito Finlandia y Suecia no se habrían acercado a la OTAN, por poner un ejemplo. Y después se ha puesto en evidencia que no solo hablamos de desinformación a través de un grupo de hackers o bots que lanzan bulos sino que está amparada en una influencia que Rusia ha conseguido a través de la captación de personalidades, financiación de organizaciones, fundaciones o incluso en algún caso de partidos políticos. Es el llamado lobby Gazprom. Pero yo creo que hemos generado muchos anticuerpos frente a todo eso.

¿La desinformación y la inteligencia artificial van necesariamente de la mano?No tiene por qué. La IA es un elemento que va a potenciar y que potencia la desinformación, pero es una cuestión que tiene muchos matices y es importante no mezclar conceptos. Se puede recrear una operación quirúrgica que sirva y ayude a los médicos o se puede crear una realidad artificial pero indistinguible de la realidad. Si unimos las posibilidades que tiene la IA en lo referente al lenguaje natural, el famoso ChatGPT, más la capacidad de la IA de crear imágenes, situaciones o escenarios vemos que es un arma de desinformación verdaderamente brutal y ahí podemos tener un problema muy serio.

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, le dijo en su momento a un alto cargo de Google que internet “no puede ser el salvaje oeste”, ¿lo es?Es el salvaje oeste, pero el salvaje oeste no solo era la falta de ley, sino también la colonización de nuevos espacios, la incorporación de nuevas gentes a la actividad productiva o es el ferrocarril. Internet no es un entorno sin ley, va a ser cada vez más regulado pero tiene que regularse de manera eficaz, y yo creo que cada vez habrá una mayor responsabilización de las grandes compañías en la proliferación de contenidos que son ilegales, desestabilizadores. Aquí las grandes entidades difícilmente van a poder mantener la idea de que son plataformas neutrales, sin control editorial; eso ya no es cierto. Vamos hacia lo que llamamos una autoregulación regulada.