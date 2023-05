Quién es Piqued Jacks, representante de San Marino en Eurovisión 2023

El grupo Piqued Jacks serán los representantes de San Marino en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés 'Like An Animal'. La banda ganó el certamen nacional, Una voce per San Marino.

Según publica la web de Eurovisión, la banda de rock alternativo, procedente de un pequeño pueblo de la Toscana, ha ido ganando popularidad en los últimos tiempos. Ahora tendrán la oportunidad de representar a San Marino en Eurovisión, un certamen en el que el pequeño país ha participado en 13 ocasiones, pero sólo en tres ha clasificado a la gran final.