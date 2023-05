Anna Ferrer presume de su buena relación con su madre, Paz Padilla: "Para mí es un referente"

Anna Ferrer ha acudido por primera vez a la gala solidaria People in red, un proyecto por el cual se busca recaudar dinero para la fundación Lucha contra las Infecciones. La hija de Paz Padilla es conocida por su gran implicación con los eventos solidarios, lo que no podía dejar pasar esta oportunidad.

La influencer también ha aprovechado la ocasión para destacar lo orgullosa que está de su progenitora y sus últimos proyectos: "Para mí, mi madre es un referente en lo personal y en lo profesional".

Como así ha asegurado la joven, la relación que tiene con la periodista es mucho más que simplemente madre e hija, porque "siempre han estado juntas": "Mi madre me decía de pequeña 'yo no te miento y tú no me mientes'. Parece una tontería, pero es que a veces no hay esa relación. Nosotras siempre nos lo hemos contado todo".

Sin duda, la compenetración entre Paz Padilla y Anna Ferrer es más que envidiable. Y es que su buena sinergia se ha materializado en la creación de una colección de ropa.

Como la joven ha asegurado, se encuentran inmersas en la nueva temporada de su marca, aunque hayan tenido algunos contratiempos: "Fabricar en España requiere que se retrasen las cosas. Pero estoy muy ilusionada". La influencer ha confirmado que esta nueva colección será mucho más extensa que la anterior, por lo que no podría estar "más contenta".