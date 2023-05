Hace unos días, Luisa María, hermana de Ginés Corregüela, hablaba con Sálvame para opinar sobre el concurso de su hermano y la mala influencia de Yaiza Martín. Después del Deluxe de la canaria, Luisa María y Toni, otra de las hermanas, han visitado el plató del programa de Telecinco.

"Ha hecho cosas que no gustan y están afectando a nuestros padres", han lanzado. Belén Esteban no ha tardado en apoyar a las invitadas y se ha acercado a mandarles ánimos. "Yo quiero que a Ginés lo echen esta semana", ha opinado la madrileña. "Y yo también quiero", ha afirmado una de las hermanas.

"Cuando salga las explicaciones se las tiene que dar a mi padre y a mi madre", ha lanzado Luisa. Por otro lado, ambas han sido claras con que no aceptarán a Yaiza en la familia. "En nuestra mesa no se va a sentar. Mi hermano donde quiera, pero ella no", ha sentenciado Toni.

Jorge Javier Vázquez ha pasado entonces a bromear sobre un posible embarazo de Yaiza, con lo que las hermanas se han escandalizado: "Esa está con la menopausia". Además, el presentador les ha invitado a ir a Supervivientes el año que viene, y una de ellas ha lanzado la posibilidad: "Yo iría, pero no me tiraría en helicóptero".