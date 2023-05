El selfie que Virginia envió a una de sus hijas sirvió para destapar la paliza que su pareja le había dado. Todo ocurrió cuando, el pasado 6 de mayo, la mujer decidió pasar tiempo a solas con su pareja y, para ello, dejó a su hija menor a cargo de la mayor. Después de muchas horas, las hermanas no tenían noticias de su madre.

Hasta este momento, todo estaba bien y la mujer decidió regresar a casa junto a sus hijas. Sin embargo, perdió el último tren y optó por llamar a su pareja para que la llevase a casa en coche. Virginia no podía imaginar lo que se le venía encima. Este martes, En boca de todos ha podido hablar, en directo, con la víctima.

Durante su conversación con el matinal, Virginia ha relatado que sufrió una violenta paliza durante el trayecto en coche hasta su casa. Así, ha asegurado que su pareja la aisló y le propinó una fortísima paliza durante varias horas: "Me pegó desde las 23:00 horas hasta por la mañana".

La suerte quiso que, en un descuido, Virginia enviase a una de sus hijas un selfie en el que aparecía con la cara amoratada y en el que joven pudo ver que a su madre le faltaban varios dientes. Sin dudarlo, la hija de Virginia acudió a la comisaría más cercana para denunciar los hechos.

Los agentes se pusieron en marcha rápidamente. El hombre fue detenido acusado de retención ilegal y agresión. Sin embargo, Virginia no ha podido evitar mostrar el miedo que tiene a que su agresor salga a la calle: "Sé que cuando salga este tío me va a matar. Me amenaza diciéndome que me va a dejar viva a mí y que va a matar a mis hijas o a mis nietos".

Tras escuchar el estremecedor relato de Virginia, Nacho Abad, muy indignado, ha apuntado: "No va a salir, pero si te enteras de que el juez decide darle un permiso, nos avisas inmediatamente y montamos una buena porque no puede ser que una mujer tenga el valor de denunciar para que luego dejen en libertad a un tipo así".

Virginia ha agradecido la labor del matinal de Cuatro y, además, ha accedido a mostrar ante las cámaras del programa los moratones que tiene en los brazos fruto de la brutal paliza que le propinó su pareja. Además, ha recalcado que, si la Policía no llega a intervenir, "le hubiera perdonado".

Por su parte, la abogada Bárbara Royo ha señalado que, aunque el hombre entre en prisión, lo hará durante un tiempo determinado por el juez que se encargue del caso y que, una vez cumpla su condena, volverá a salir a calle porque se considerará que ya ha pagado su deuda con la sociedad. Un asunto que no ha agradado a Abad, quien se ha mostrado muy contrario a que los condenados por agresión puedan volver a la calle, lo que supone el terror de las víctimas.