El monumental enfado de Jordi Cruz que provocó las lágrimas de Ana en 'MasterChef': "Esto es una vergüenza"

La última entrega de MasterChef no solo estuvo marcada este lunes por la expulsión de Marta, sino también por el gran enfado de Jordi Cruz contra los aspirantes Jorge Juan y Ana.

El chef arremetió contra los concursantes por no presentar su propuesta en la primera prueba de la noche. Ambos tenían que preparar una pasta wonton con queso, champiñones y espinacas y, aunque siguieron las instrucciones del cocinado, no lograron emplatar a tiempo.

"No nos ha dado tiempo a emplatar, nos han faltado un par de minutos", expresó Ana, que añadió: "No hemos puesto ni comida y vamos a poner pegatinas".

Esta actitud no le gustó al juez, que les pidió que emplataran su propuesta pese a que se había terminado el tiempo. "Pero si teníais las bolas hechas... emplatad lo que tengáis inmediatamente", se quejó.

Sin embargo, Ana no quiso hacer caso a sus órdenes porque consideraba que su plato iba a dejarlos en ridículo frente a las propuestas del resto de compañeros.

Así, después de quejarse, el cocinero le amenazaba con entregarle un delantal negro. "No quiero faltas de respeto, no la pagues conmigo", le espetó.

"¿Qué habéis hecho en 75 minutos que justifique no presentar nada y que justifique hacer el ridículo?", les preguntó Cruz, que fue muy crítico con la actitud de los concursantes: "Si os supiese mal dejar sin comer a nuestros compañeros habríais estado un poquito más decaídos y habéis estado de cachondeo".

"Deberías recuperar un poco de la humildad de esta tan buena que traíais al principio y nos entenderíamos mejor. Poneos las pilas porque esto es una vergüenza", señaló antes de coger uno de los preparados y destrozarlo frente a ellos. "Y no hace falta que los probéis", dijo.

Ante tal situación, Ana rompió a llorar, admitiendo que estaba inspirada: "Esto no es de no ser humilde. Lo siento, pero es que no me sienta bien. No me creo más que nadie y ya está".