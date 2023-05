La Fiscalía Provincial de Madrid confirma que hay 25 líneas de investigación abiertas sobre las polémicas estelas de los aviones

La Fiscalía Provincial de Madrid ha confirmado a 20minutos que han recibido al menos 50 denuncias sobre las estelas que dejan los aviones en el cielo y que 25 líneas de investigación siguen aún abiertas al respecto.

Según informan algunos medios, dichas denuncias se habrían producido en las últimas semanas ante una creciente especulación sobre los efectos negativos que las estelas, también conocidas como 'chemtrails', pudieran tener en el medio ambiente.

La polémica sobre los 'chemtrails' lleva en auge varios años, sin embargo, ha vuelto a intensificarse esta semana tras una oleada de tuits que acusan a los aviones de generar "nubes tóxicas". Otros aseguran que "las nubes reales se disuelven en menos de cuatro segundos cuando entran en contracto con las estelas de los aviones".

Lo acabo de grabar desde mi casa.

Nubes reales disolviéndose, literalmente y en sólo 4 minutos, al entrar en contacto con las estelas persistentes de los aviones. Lo publico en dos partes para dejarlo a tiempo real.

Que cada cual vea y opine lo que quiera. pic.twitter.com/tlwBHuyB1P — Mr.V🖤 (@antonio_vgc) May 8, 2023

Éste es el cielo contaminado de nubes tóxicas artificiales, provocadas por las estelas de los aviones, que el gobierno del estercolero español ha auspiciado hoy para los alrededores de la ciudad de #Sevilla

Ni una sola de esas nubes es natural.

El objetivo es:

- Evitar toda... pic.twitter.com/EvUFNgU4C8 — PACTO SECRETO - Sal de la cueva y verás el código. (@Pacto_Secreto) May 9, 2023

Los usuarios de la red han barajado la posibilidad de que estas 'chemtrails' formen parte un plan para modificar el clima, provocar daños en el medio ambiente y provocar enfermedades.

Sin embargo, desde el Instituto Superior del Medio Ambiente han aclarado que "las estelas de los aviones están siendo contaminantes, pero no afectan ni modifican el cambio climático". Además, desde la institución han declarado para 20minutos que "la ciencia tiene una voz y los datos son los que son, lejos de cualquier tipo de conspiraciones".

El término 'chemtrails' es la unión de las palabras inglesas 'chemical' y 'trail', o lo que es lo mismo, estelas químicas. No obstante, no sería correcto llamar así al rastro que dejan los aviones, puesto no es más que agua.

Las estelas de los aviones son realmente nubes de condensación que se producen por el escape del motor de un avión o por cambios en la presión del aire y, dependiendo de la temperatura y la cantidad de humedad en el aire perduran más o menos tiempo en le aire.