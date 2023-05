Júlia Bacardit, la escritora que prohibió traducir su libro del catalán, escribe ahora en castellano para una agencia de noticias

La escritora y periodista Júlia Bacardit inicia una nueva etapa profesional: ahora es la corresponsal de La Agencia EFE en Bucarest, en Rumanía, desde donde informa en castellano. La autora compartía el pasado mes de marzo su negativa a la traducción del catalán de sus obras.

La comunicadora dio la noticia sobre su nuevo puesto como freelance a través de Linkedin, por lo que desde el mes de mayo compagina su labor periodística y literaria con la información internacional.

Bacardit despertó el debate sobre la traducción del catalán al castellano después de que en una entrevista con ElNacional.cat contara que había "prohibido" la traducción de su último libro, Dietari sentimental, por una cuestión de valores con el idioma.

"He prohibido la traducción al castellano del libro. Por contrato. No quiero contribuir a la bilingüización de la literatura catalana. Como el componente es sentimental, eso me hace tenerlo todavía más claro. Cuando publiqué El precio de ser madre, que era un libro más periodístico, no me importó que me lo tradujeran, y he vendido más en castellano que en catalán", explicó.

"España ya lo tiene, esto: puedes no vender mucho en castellano, pero en comparación con el catalán siempre parecerá que has vendido un poco más. Pero con Dietari sentimental, expresó.

La periodista también forma parte del podcast Les golfes, junto con Anna Pozas. Actualmente celebra la llegada de Dietari sentimental, su obra más literaria.