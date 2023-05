El Gobierno ha anunciado y defendido en las últimas semanas una oleada de medidas en materia de vivienda que van desde la movilización de pisos de la Sareb para alquiler social hasta avales públicos para hipotecas de primera vivienda a jóvenes y familias con hijos. Sin embargo, hace apenas unos meses el PSOE rechazaba algunas de estas medidas por considerarlas inviables o poco efectivas.

Avalar la entrada a su primer piso a menores de 35 años es la última medida impulsada por el Gobierno para facilitar a los más jóvenes el acceso a la vivienda. La iniciativa será aprobada este martes en el Consejo de Ministros, pese a contar con la oposición de Unidas Podemos, que la considera avocada al fracaso. La postura del PSOE no era muy distante de la de sus socios de Gobierno hace poco más de dos semanas, cuando criticaba la propuesta del PP de avalar con un 15% el acceso a vivienda de jóvenes con renta mínima. "Que no te engañen. Para acceder a una vivienda es necesario capacidad adquisitiva, no avales", publicaba la cuenta socialista en Twitter el 20 de abril.

❌ Que no te engañen los #TramPPosos.



El PP propone avalar con un 15% el acceso a vivienda de jóvenes con renta mínima.



Nosotros ampliamos el SMI, pasando de los 700€ con Rajoy a 1.080€.



Porque para acceder a una vivienda es necesario capacidad adquisitiva, no avales ‼️ pic.twitter.com/09HDZ9IsM3 — PSOE (@PSOE) April 20, 2023

Veinte días después, el PSOE rechaza las críticas y defienden que los avales "responden a las necesidades que se plantean", al tiempo que pide "no demonizar" a las personas que optan por comprar una vivienda en lugar de alquilar, tal y como defendió este lunes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Desde el Ejecutivo estiman que alrededor de 50.000 personas podrían beneficiarse de los avales públicos y confían en que la medida ayude a aliviar el problema de la vivienda.

Otra medida primero rechaza y luego adoptada por el PSOE ha sido la movilización de pisos de la Sareb para alquiler social, algo que en septiembre Unidas Podemos propuso en el Congreso de los Diputados. Los socialistas lo refutaron argumentando que el 'banco malo' no es un instrumento público en políticas de viviendas y que tampoco disponía de suficientes inmuebles. Siete meses después, el propio presidente del Gobierno anunciaba hace menos de un mes la movilización de 50.000 viviendas.

Unidas Podemos defendió en el Pleno del Congreso una proposición no de ley pidiendo la cesión de inmuebles y suelo de la Sareb a ayuntamientos y comunidades autónomas, una iniciativa que no consiguió recabar los apoyos necesarios al contar únicamente con el voto positivo de Esquerra Republicana y EH Bildu. El diputado socialista Valentín García Gómez explicó entonces que la Sareb no es "un instrumento público para desarrollar políticas públicas de vivienda", ya que "no lo permite ni el tamaño del paquete de viviendas que poseen ni un análisis objetivo del mercado de la vivienda", una postura que difiere de la defendida actualmente por el PSOE.