Cuando Laura Escanes se dio a conocer no era influencer, sino modelo. Sin embargo, hace ya años que dejó atrás dicho trabajo para dedicarse a su marca personal. No obstante, todavía recuerda las exigencias que recibía para cumplir con los estándares de belleza.

La influencer lo ha contado en el podcast The Crew Talks, de Alberto Oliveras, donde ha hablado de que, cuando era una adolescente, no era excesivamente delgada, lo que hizo que recibiera varios avisos desde su agencia de modelos.

Por aquel entonces tenía 16 años y "no era la más delgada". "Yo no lo sufrí porque creo que suficientemente bien salí de ahí. Yo tengo caderas, no soy un palo, no estoy muy delgada", ha contado en la conversación.

"A mí me comparaban y me modificaban mis medidas para que en mi book pusieran mis medidas estándar", una confesión que, a esa edad, según Escanes, puede ser muy dañina: "En ese momento, te dicen que 98 de cadera es de más y dices joder...".

La influencer tardó un tiempo en hacerse retoques estétitos, aunque estos estuvieron condicionados, en parte, por los comentarios que recibió en el pasado: "Fue a raíz de eso cuando empecé a hacerme retoques en mi cara y me puse labio. Me lo dijeron ahí y me lo hice cuando era más mayor".

La joven admite que hoy en día intenta cuidarse lo máximo posible. Come bien y hace ejercicio para estar en forma, aunque podría organizarse mejor debido a los horarios que sigue. "Me gusta mucho comer fuera, muchísimo, es de los mejores placeres. Lo disfruto muchísimo. Comería a todas horas", ha reconocido.