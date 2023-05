La inquebrantable norma de Emma García con su hija: "Jamás me llevaría mal con ella"

Emma García ha desvelado el inquebrantable pacto que tiene con su hija de 16 años, Uxue. Tras ver la coronación de Carlos III y el comportamiento del príncipe Harry, que ella ha calificado de incorrecto, la televisiva ha sacado a la luz la promesa que se ha hecho a sí misma con el fin de conservar una buena relación con su primogénita.

Para la presentadora de Fiesta, su faceta de madre está por encima de todo. "Yo con mi hija jamás me llevaría mal", afirmó a Lecturas. El tándem que las dos formar permite que su vínculo sea cada día más fuerte y, de hecho, ambas están muy unidas.

Tanto es así que, en varias ocasiones, la guipuzcoana ha dejado claro que lo que más valora de trabajar los fines de semana es que el resto de los días puede pasar tiempo con su familia. No obstante, aunque a Emma García le encanta disfrutar de cada momento junto a su hija, lo cierto es que Uxue prefiere mantener su vida en privado.

Por esta razón, la de Guipúzcoa evade hablar de su primogénita en televisión. Sin embargo, a veces le resulta bastante complicado no decir ni una palabra de la persona más importante de su vida. "Nunca le ha gustado nada que me reconozcan. Ella es muy discreta y no le hacía ninguna gracia que nos interrumpiera la gente cuando íbamos por la calle hablando", explicó a Pronto hace un par de meses atrás.

La colaboradora de Mujeres y hombres y Viceversa no sabe si su hija algún día seguirá sus pasos, pero lo que sí tiene claro es que, en todo momento, Uxue contará con todo su apoyo. "Va diciendo diferentes cosas. Ojalá haga lo que le guste, le apetezca y con lo que disfrute", expresó a Lecturas.

Uxue disfruta mucho pasar tiempo con su madre. Tanto es así, que las dos se han vuelto inseparables. De hecho, comparten muchos momentos juntas, hacen planes y se llevan de maravilla.