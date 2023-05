La desesperación de Miguel Frigenti al quedarse sin trabajo: "La situación que tengo es complicada"

El pasado 5 de abril, salió a la luz que Mediaset ponía fin a Sálvame, que dejará de emitirse en la parrilla televisiva de La Fábrica de la Tele después de 14 años siendo el programa estrella de las tardes de Telecinco. Una noticia que dejó en shock tanto a colaboradores como a televidentes.

Precisamente, sus personajes más carismáticos son los que más sufren este fin. Este lunes, Miguel Frigenti se ha sincerado en el plató del programa y ha asegurado que se encuentra muy preocupado y completamente afligido al verse sin trabajo.

"Para mí estar aquí no supone un esfuerzo enorme o no tener vacaciones por trabajar... Llevo todo el fin de semana llorando. Aquí me he sentido muy valorado, no solo por mis compañeros. Está siendo muy difícil. La situación que tengo es complicada", aseguró visiblemente desbastado.

'Story' de Miguel Frigenti junto a sus compañeros en'Sálvame'. INSTAGRAM

Para el colaborador, la situación de verse sin trabajo le genera mucha preocupación y es que a pesar de que en su vida va a empezar una nueva etapa, lo cierto es que Frigenti no tiene la esperanza de que esta vaya a ser mejor que su paso por Mediaset. "El camino que me espera es largo. Pero sé que no va a ser fácil", explicó.

"Asusta y tengo miedo, ¿sabes? No puedo fingir estar contento porque estoy con miedo, asustado y con mucho vértigo. No sé qué va a pasar", expresó el de Talavera de la reina, dejando entrever la intranquilidad que le generan estos crudos momentos.

No lo descarto 😂 https://t.co/FKpvEvMIuO — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) May 8, 2023

No obstante, el periodista es consciente de que, de ahora en adelante, debe centrarse en buscar nuevas vías para hacer frente a su día a día. De hecho, en Twitter publicó, a modo de broma, que no descartaba la posibilidad de hacerse OnlyFans.

"Sé que tengo que hacer más cosas. Mis amigos que no trabajan en televisión te dicen que tienes que tener un plan B, pero a un médico no se le dice que tenga un plan B. Yo me he preparado para esto, he pasado por la universidad, es mi profesión. Me ha costado trabajar llegar aquí y mucho esfuerzo. ¿Por qué a la gente que trabajamos aquí se nos desprecia? ¿Por qué tengo que buscar si mi profesión es esta?", declaró Miguel Frigenti en el plató del programa.