Marta Díaz, en 'El Hormiguero': "Dulceida es la 'influencer' española que más admiro"

Tras el monólogo de Pablo Motos este lunes sobre su lesión en el brazo, el presentador dio paso a la primera invitada de la semana en El Hormiguero, Marta Díaz.

La madrileña es una de las creadoras de contenido de más éxito de nuestro país, acumulando más de diez millones de seguidores en sus redes sociales.

La invitada le explicó al conductor del programa que era el engagement en redes sociales: "Se resume en la cantidad de personas más activas en tu perfil. Si la gente que te sigue está interactuando, es algo que para las marcas es muy bueno".

La influencer recordó el día en el que conoció a Motos: "Fue en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, tuvimos una breve charla, pero le dije a mi novio que iba a venir a El Hormiguero. Cuatro años después lo he conseguido".

Su pareja es Sergio Reguilón, jugador del Atlético de Madrid que estaba en las gradas del programa de Antena 3: "¿Han aumentado tus haters desde que estáis juntos?", quiso saber el presentador.

"Creo que el odio está de moda, el criticar por la razón que sea. Es algo que no termino de entender mucho, no podría irme a la cama pensando que he criticado a alguien que no conozco y, además, hacerlo a gusto", le contestó Díaz.

"¿Cómo os lleváis entre las influencers?", quiso saber el valenciano. "No me gusta llevarme mal con nadie, tener los malos rollos. Nos soy de las personas que se dé cuenta si hay envidia dentro del sector, voy a lo mío".

El presentador también quiso saber a qué creadora de contenidos española admiraba más: "A Dulceida la sigo desde hace mucho tiempo, hago desde que era pequeña en 4º de la ESO".