Podemos carga contra el PSOE y lamenta que Sánchez asuma la política de vivienda del PP

La apuesta del Partido Socialista por situar la vivienda en el centro de la precampaña y campaña electoral está provocando tanto que se acentúen aún más si cabe las diferencias que mantiene con Unidas Podemos, su socio de Ejecutivo, como que el PP pase al ataque acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "copiar" medidas que ya se impulsaron hace meses en las comunidades en las que gobierna el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Así, esta semana se ha inaugurado con nuevos cruces de declaraciones después de que Sánchez anunciase el domingo una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo.

Un anuncio que este lunes ha recibido el rechazo frontal de Unidas Podemos, que desde la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, y a apenas tres semanas de las elecciones municipales y autonómicas, no duda en criticar sin ambages las decisiones del Partido Socialista. Los morados consideran que la medida no ayudará a los sectores con mayores dificultades de acceso a la vivienda y afirman que, por el contrario, puede incluso promover una nueva burbuja inmobiliaria.

Así lo ha planteado la propia secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que a través de un mensaje en su cuenta de Twitter ha denunciado que el PSOE proponga "una medida para financiar la entrada de la hipoteca" propia de "[Ana] Botín [presidenta de Banco Santander] y el PP, y que fracasó en Reino Unido". Así lo ha expresado también el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ha asegurado que son "este tipo de medidas", las defendidas por "el Banco Santander" y el Partido Popular, las que "han provocado la crisis inmobiliaria".

Este asunto ha servido, por otra parte, para que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se manifieste públicamente en la misma línea que Unidas Podemos, con quien mantiene fuertes desavenencias desde que presentó oficialmente su candidatura a las elecciones generales con su plataforma Sumar. A su juicio, el anuncio que Sánchez hizo el domingo va "en dirección opuesta al espíritu de la ley de vivienda" y "está pensando justamente en un modelo adverso" al que decidió el país "en la propia" norma.

El PSOE resta importancia a las críticas

En cualquier caso, en el PSOE restan importancia a las críticas de su socio de Gobierno y las achacan al "momento preelectoral" actual. De hecho, consideran y celebran que el partido mayoritario en el Ejecutivo esté siendo la cabeza más visible del debate de la vivienda. "Estamos liderando la campaña", asegura un miembro del Comité Electoral del partido, un núcleo reducido que lleva meses preparando a la formación para afrontar una cita para la que quedan apenas 20 días.

"Estamos a poco más de 72 horas de que arranque la campaña electoral y la cercanía de las elecciones magnifica las palabras que trasladamos y lo que decimos", ha apuntado este lunes, por su parte, Pilar Alegría, portavoz del PSOE y ministra de Educación. En una rueda de prensa desde Ferraz, sede de los socialistas, ha dicho estar "segura" de que Podemos "está satisfecho con esa política integral del Gobierno en materia de vivienda".

"Que lo haga bien"

Entretanto, después de que el domingo los presidentes autonómicos del PP acusasen al unísono a Pedro Sánchez de "copiar" sus políticas de ayudas de acceso a la vivienda, este lunes se ha hecho lo propio desde la dirección nacional popular. "Nos copia tarde y mal", ha señalado el portavoz de campaña, Borja Sémper, quien, además, ha recordado que Núñez Feijóo ya propuso en enero un interraíl nacional y para todas las edades, una medida que también fue anunciada por el presidente del Gobierno el sábado.

No obstante, según ha explicado el portavoz, al PP no le "parece mal la copia incesante" de sus medidas. Todo lo contrario: el equipo de Feijóo insta al presidente del Gobierno a que le "siga copiando", pero receta que lo haga "bien". Y es que Sánchez, ha sostenido Sémper, "plagió tarde la rebaja del IVA a la luz, y tarde y mal la rebaja del IVA de los alimentos", ya que se dejó fuera la carne, el pescado y las conservas, "que no son bienes de lujo".

Así, el portavoz popular ha instado al presidente del Gobierno a que rebaje estos últimos alimentos y aplique otras medidas propuestas por la oposición, como ajustar el IRPF a rentas medias y bajas. "Cuando el Gobierno nos copia, va por el buen camino", ha opinado. Aun así, ha achacado al socialista que "compre" a los jóvenes en periodo electoral.

Los avales a hipotecas

El Gobierno estima que alrededor de 50.000 personas podrían beneficiarse de los avales públicos para financiar la entrada de su primera vivienda a los menores de 35 años y a las familias con hijos que el Consejo de Ministros aprobará este martes. Así lo comunicó este lunes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Además, fuentes gubernamentales recalcan que el Ejecutivo baraja la posibilidad de aplicar diferentes criterios para cada autonomía a la hora de definir la hipoteca promedio que podrá beneficiarse de este aval. Una cuestión relevante, dado que la hipoteca promedio en España –alrededor de 150.000 euros– está muy lejos de los precios de mercado para adquirir una vivienda en ciudades como Madrid o Barcelona.

Esta medida se aprobará como parte de un paquete legislativo que recopilará todos los anuncios que ha venido haciendo el presidente en las últimas semanas sobre vivienda. El Ejecutivo también dará luz verde a la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquileres asequibles, la construcción de otras 43.000 viviendas públicas destinadas a alquiler social gracias a un crédito del ICO de 4.000 millones con cargo a los fondos europeos y las 20.000 viviendas públicas para arrendamiento que se construirán en los terrenos de Defensa.