La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que la "primera medida" que le gustaría copiar de la Junta de Castilla y León, si tras las elecciones del 28 de mayo ella está en condiciones de formar parte de un hipotético Gobierno en la región, sería eliminar las subvenciones a los sindicatos.

"Es una medida que me encanta (...) no me puedo resistir", ha subrayado Monasterio durante un coloquio celebrado este lunes en el Club Siglo XXI, ante el que precisamente ha sido presentada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. La candidata ha rechazado los 22 millones de euros que, según ha criticado, reciben cada año de la Comunidad de Madrid los sindicatos "de la hoz y el martillo" y la patronal.

"Desde luego se la voy a copiar al señor Gallardo desde el primer minuto", ha prometido Rocío Monasterio, quien ha advertido al PP de que esta vez "no se puede dar el apoyo a cambio de nada", tras haber dejado durante esta legislatura "las manos libres" a los 'populares' y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para gobernar.

"Ahora tenemos que evaluar y proponer, somos ambiciosos. Queremos que Madrid mejore, tenemos un plan para Madrid", ha defendido Monasterio durante su intervención. En cualquier caso, ha defendido que si los votantes dan a Vox "la fuerza suficiente" podrán "pactar un programa" con el PP. "Me interesa que se acuerden programas, no me interesan las carteras. Aquí estamos para defender ideas", ha sostenido.

El propio García-Gallardo ha sido el encargado de presentar a Rocío Monasterio, a quien ha definido como una "líder auténtica" y no "un producto de marketing de ningún experto en campañas". "Está siempre donde tiene que estar", ha sostenido.