Y Ahora Sonsoles ha abordado este lunes la dificultad de ahorrar en España y una de las mujeres del público ha hecho reír a todo el plató al enumerar todo en lo que se gasta el dinero y al exponer que no es capaz de guardarlo para ocasiones importantes.

La mujer ha intervenido precisamente cuando Sonsoles Ónega preguntaba sobre quién "tiene la cuenta tiritando" a día 8 de mayo. "Yo no puedo ahorrar", ha manifestado la protagonista. "Me lo gasto todo en maquillaje, pendientes, ropa... No puedo", ha expuesto.

"Si vienen bandadas, ¿qué va a hacer usted?", le ha preguntado la presentadora. "Pues pediré por ahí o a los asuntos sociales, no sé", ha contestado, haciendo reír al resto de los presentes en el programa de Antena 3.

Su respuesta no ha convencido a Ónega, pero la mujer no ha dado su brazo a torcer. "Es como todo el mundo", se ha defendido. Además, ha vuelto a desatar las carcajadas en plató: "Yo tengo tierras... Dos macetas en mi casa".

Pese a que el magacín de Atresmedia ha llevado a un experto en fianzas, la mujer no ha prestado atención. "Señora, no se distraiga, que luego se lo ventila todo y llama a servicios sociales", le ha señalado la presentadora. Tras la intervención del experto, a la señora "le daba lo mismo" ahorrar.