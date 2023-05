Antonio de la Rúa, ex de Shakira, muy enfadado con la colombiana

Shakira lo ha vuelto a hacer. Lo anunció 20minutos en exclusiva hace algunos días y la colombiana no decepcionó al recoger, en olor de las multitudes, el premio a la mujer del año de la revista Billboard.

En su discurso, Shak no tuvo reparos en volver a referirse al aprendizaje que encontró tras separarse de Gerard Piqué: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo verdaderamente importante es que sigas fiel a ti misma", dijo arrancando una fortísima ovación.

Sus palabras no han caído en saco roto. Nuria Tomás, la exnovia de Piqué con la que simultaneó su relación, está que trina ante este alarde público. No entiende la necesidad de tener que recordar, a cada momento, que tiene un currículum amoroso intachable.

También anda revuelto Antonio de la Rúa, exprometido de Shakira, y a quien el propio Piqué aludió en una entrevista emitida en 2016 por TV3 en la que reconocía que sus inicios con la de Barranquilla fueron difíciles porque "ella tenía pareja". Todo un folletín.