Los médicos valencianos llevan la huelga a las puertas de la campaña electoral pero con menor seguimiento

Las protestas del colectivo médico valenciano han llegado finalmente a las puertas de la campaña electoral tras celebrarse este lunes la última de las tres jornadas de huelga convocadas para principios de marzo, abril y mayo. Según el sindicato médico CESM-CV, la mayor incidencia se ha producido en Atención Primaria, con un 65% de seguimiento, aunque ha estado por debajo de la alcanzada los meses anteriores, en las que osciló entre un 70% y un 80%, según esta organización. La Conselleria de Sanidad, por su parte, rebaja la participación al 2,24% del total de 15.000 médicos de la sanidad pública valenciana, lo que supone 5,2 puntos menos que en primer paro.

Además de la jornada de huelga, CESM ha convocado una concentración frente a Conselleria de Sanidad, con carteles con los lemas Exigimos atención médica de calidad, No a las agendas infinitas o La Conselleria que no amaba a sus médicos, y una manifestación por la tarde en Alicante, que ha partido de la plaza de la Montanyeta y ha finalizado frente a la delegación del Consell.

Simap, por su parte, aplazó la convocatoria de huelga al mes de octubre "ante la falta de compromiso" de los responsables actuales de Sanidad y la pérdida de su condición de "interlocutor válido" al entrar en periodo electoral.

El secretario general del sindicato médico, Víctor Pedrera, explicó que han mantenido esta última jornada de huelga porque en la reunión del pasado jueves con la Conselleria "no se alcanzó ningún acuerdo" debido a la "cerrazón" de la Administración autonómica y "no por falta de voluntad" del sindicato. "La huelga no la ha convocado el sindicato médico, la ha convocado la Administración", afirmó.

En su opinión, el objetivo de la protesta "se ha cumplido" a pesar de la menor incidencia -porque esta huelga "no pretendía paralizar la sanidad, que ya la paraliza la Administración con sus medidas, sino visualizar la situación y eso está de sobra cumplido". Asimismo, señaló que "cada vez que un médico se pone de huelga le descuentan 250 euros, mucho más de lo que cobra en ese día".

Según añadió, la organización sindical debe seguir protestando para firmar acuerdos como los alcanzados en Madrid, Navarra, Andalucía o Castilla y León. De hecho, expuso que entre sus principales reivindicaciones figuran la implantación de la jornada de 35 horas de lunes a viernes; que se cumpla con el cupo máximo fijado por agenda de 35 pacientes al día (ya que ha señalado que a fecha de hoy hay compañeros con 40, 50 y más pacientes citados) y que, en aplicación de la normativa vigente, "un médico no tenga la obligación de hacer más de tres guardias al mes" por tener plantilla infradotadas, y que a partir de los 55 años tengan derecho a la exención de guardias.

Promesas electorales

Pedrera dijo en elecciones "siempre se hacen promesas" y mostró su duda sobre si "se quedan en pura propaganda electoral o se convierten en realidad". Así, se refirió a la propuesta del president de la Generalitat y candidato del PSPV, Ximo Puig, de que los centros de salud tengan asistencia 24 horas, cuando, recordó, "nosotros pedíamos que las PAC se abrieran 24 horas y no nos lo concedían".