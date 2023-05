Ribera evita la batalla frontal por el agua del río Quema para El Rocío y deja decidir a los regantes mientras los ecologistas se oponen

Además de la polémica en torno al plan para legalizar regadíos en el Parque de Doñana de la Junta de Andalucía, la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo se ha topado con otra 'patata caliente' que también tiene al agua y a Andalucía como protagonistas, y que, de la misma forma, ha sido impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno. La semana pasada, pidió un desembalse para que haya agua en el río Quema, cuando lo atraviesen los peregrinos de El Rocío, y en esta ocasión el Gobierno central no parece querer una confrontación directa. Aunque ha criticado a la Junta por proponerlo, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no ha cerrado la puerta a tal posibilidad, una decisión que ha puesto en manos de los regantes mientras este mismo lunes las organizaciones ecologistas que forman la Mesa Social del Agua de Andalucía han dicho no comprender la situación debido a la grave situación de sequía.

La decisión última la tomará "en los próximos días" la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un órgano dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que, como la vicepresidenta, ha sido muy beligerante en contra del plan de la Junta para aumentar los regadíos en Doñana. Sin embargo, en esta ocasión lo que se traslada en Sevilla es que de momento todo lo que se sabe es que "los regantes lo estarán hablando entre ellos" y que la Confederación hará "lo que digan los regantes".

La decisión sobre si habrá o no agua en el río Quema cuando lo atraviesen los romeros se conocerá, "en cuanto lo comuniquen ellos", dicen en la Confederación.

De acuerdo con el calendario de El Rocío de este año, se espera que el 26 de mayo, dos días antes de las elecciones, las hermandades lleguen a Almonte, de modo que el paso del Vado del Quema debería producirse la semana que viene, aun teniendo en cuenta que cada hermandad lo hará en un momento determinado dependiendo de cuándo haya empezando la peregrinación y su lejanía de Almonte.

En todo caso, es una decisión que debe tomarse en breve y que de nuevo vuelve a tensionar las ya de por sí malas relaciones entre la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica. Es algo que ya ha ocurrido otros años pero que en esta ocasión, con la grave situación de sequía y después del enfrentamiento por el plan de regadíos de Doñana, es una vuelta de tuerca más a dos semanas de las elecciones del 28 de mayo que afecta a algo tan arraigado en Andalucía como El Rocío.

Acompasar el desembalse

Todo empezó cuando la semana pasada la Junta pidió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que acompasara el desembalse de agua de la presa El Agrio, de modo que cuando los romeros llegaran al Vado del Quema para atravesarlo se encontraran agua.

Según explican en la Confederación, esta práctica se ha hecho otros años, pero en momentos distintos. El desembalse para regar los cultivos con derecho a ello suele hacerse a finales de mayo o principios de junio y posteriormente más tarde en el año. Junto a ello, en las cercanías hay una planta termosolar con derecho a también a agua y para la que ya se autorizó un desembalse la semana pasada, que en todo caso no llega al río Quema.

De este modo, la petición de la Junta consistiría en adelantar dos o tres semanas una práctica que no sería una novedad pero que tampoco es automática todos los años. Ribera ha afeado a Moreno por hacerla en un año en el que la situación de sequía es especialmente grave. "No es un buen año para que la Junta se pronuncie pidiendo que esto sea así", dijo el jueves en una entrevista en Espejo Público, sobre el "mensaje contradictorio" que lanzaba a Junta. "No puede uno quejarse de que hay sequía y simultáneamente hacer una petición de estas características".

Sin embargo, lejos de oponerse frontalmente como no dudó en hacer contra la proposición de ley de un plan de regadíos que promete dar derechos de riegos sin que exista agua, en esta ocasión Ribera no quiere confrontar. Según dijo, la Confederación está hablando con los regantes. "Es una conversación que se está teniendo con los regantes, con las hermandades rocieras y con la Confederación Hidrográfica", dijo, "así que vamos a ver qué ocurre".

El mismo mensaje lanzó el viernes en una entrevista con el Periódico de España que se ha publicado este lunes, en la que dejó dicho que con esta petición la Junta trata "de enviar este mensaje de ‘yo soy sensible a la cultura andaluza y desde fuera no nos entienden’". "El Rocío es una expresión emotiva, muy intensa, muy sentida. Si temporalmente en esos desembalses se pueden poner de acuerdo a los beneficiarios de la concesión con las hermandades, si es posible, la disponibilidad y el interés general y la protección del agua lo permite, pues se verá", manifestó conciliadora Ribera.

Ecologistas alertan de la sequía

De momento, la Confederación no ha anunciado la decisión de desembalsar o no agua que Ribera quiere que tomen los regantes pero este lunes quien sí lo ha hecho -en contra- ha sido la Mesa Social del Agua de Andalucía, de la que forman parte organizaciones como WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, sindicatos como CCOO, COAG y UPA o la organización de consumidores FACUA. "Plantear estas cuestiones no se entiende", han criticado en una rueda de prensa en Sevilla ante la gravedad de la sequía.

"Sabéis que hay muchas explotaciones ganaderas extensivas que no pueden beber ya nada? Pero estamos mirando para otro lado", ha lamentado el presidente de la Fundación Savia también integrante de la Mesa, Paco Casero. "Este año no se va a hacer la trashumancia porque los ocho o 10 días que dura no hay agua pero estamos pensando en el paso del Quema", ha advertido, antes de calificar "muy grave" la situación de sequía en Andalucía.

"Los pantanos están vacíos y peor que el año pasado, pero es que el año que viene pueden estar todavía mucho peor", ha avanzado Casero.