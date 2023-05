Paz Padilla comparte la grotesca sorpresa que se encontró en un restaurante: "Si encima de la mesa había dos, qué no habría por debajo"

Paz Padilla se encuentra en plena gira por España con su montaje: El humor de mi vida, una obra inesperada en su libro homónimo en el que, con el humor que la caracteriza, narra sus experiencias junto a su marido.

En su estancia en las Islas Canarias, la andaluza no podría haber tenido mejor recibimiento y, por ello, no dudó en celebrarlo junto a su equipo de trabajo. Tras finalizar su último espectáculo, todos acudieron a un restaurante de comida india.

Como se pueden ver en sus publicaciones de Instagram, y posteriormente en Tiktok, todo parecía ir perfecto. O al menos, así fue hasta que llegó el momento de levantarse para irse. Y es que el equipo de la obra estaba acompañado de un sorprendente compañero.

"Ay, mi madre" exclamó la televisiva al descubrir a una cucaracha andando por encima de la mesa. "Vámonos ya", se podía escuchar decir a Paz mientras enfocaba al animal.

"He salido del restaurante y me pica todo el cuerpo", explicó la actriz una vez fuera del local. Tirando de humor se ha preguntado por la 'fauna' del local mientras se reía: "Si encima de la mesa había dos cucarachas, qué no habría por debajo".

En la publicación que ha compartido en su cuenta de Tiktok, no han sido pocos los que han comentado el "asco" que han sentido de ver a los insectos o como ellos "saldrían corriendo": "Yo me hubiera ido sin pagar que asco".