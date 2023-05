Qué dice la letra de Burning Daylight, la canción de Países Bajos en Eurovisión 2023

'Burning Daylight', de Mia Nicolai y Dion Cooper, será la canción que represente a Países Bajos en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool. La canción y el dúo fueron escogidos por elección interna por la televisión publica neerlandesa.

Duncan Laurence, ganador de Eurovisión en 2019, fue el descubridor de este dúo que ahora representará al país en busca de la sexta victoria neerlandesa en el concurso eurovisivo, según publica la propia web del certamen.

Letra de la canción de Países Bajos, Burning Daylight

En inglés:

I don't find any joy anymore

From the same old cycle

Don’t know what made me happy before

From all to zero

Where did I go

Between falling and running I’ve been trying to get on my feet in time

I’ve never been good at crying always wanted to be the tough type

I’m sorry I’m

Just human I’m

Losing myself

While chasing highs

Losing myself

While chasing highs

And burning daylight

I don't believe in God anymore

Cos where did she go

I don't know what I’ve been looking for

I guess a hero

Between falling and running I’ve been trying to get on my feet in time

I’ve never been good at crying always wanted to be the tough type

I’m sorry I’m

Just human I’m

Losing myself

While chasing highs

And burning daylight

I’m scared that I’m

Falling behind

I'm losing myself

While chasing highs

I’m losing myself

While chasing highs

And burning daylight

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

En español:

Ya no encuentro alegría

Del mismo viejo ciclo

No sé lo que me hizo feliz antes

De todo a cero

A dónde fui a parar

Entre caer y correr he tratado de ponerme de pie a tiempo

Nunca he sido bueno llorando siempre quise ser el tipo duro

Lo siento soy

Solo soy humano

Me estoy perdiendo

Mientras persigo altos

Me estoy perdiendo

Mientras persigo altos

Y quemando la luz del día

Ya no creo en Dios

Porque a donde se fue

No sé lo que he estado buscando

Supongo que un héroe

Entre caer y correr he estado tratando de ponerme de pie a tiempo

Nunca he sido bueno llorando siempre quise ser el tipo duro

Lo siento

Solo soy humano

perdiendome a mi mismo

Mientras persigo altos

Y quemando la luz del día

Tengo miedo de estar

Cayendo hacia atrás

Me estoy perdiendo

Mientras persigo altos

Me estoy perdiendo

Mientras persigo altos

Y quemando la luz del día

Adiós vieja vida

Adiós vieja vida

Adiós vieja vida

Adiós vieja vida

Adiós vieja vida

Adiós vieja vida