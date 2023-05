Dani Sirera (PPC) pide al Gobierno tomarse "en serio" Rodalies y rechaza el traspaso de competencias

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido este lunes al Gobierno que se tome "en serio" y que invierta en Rodalies y ha rechazado que haya un traspaso de las competencias a la Generalitat.

"No creo que el traspaso de competencias sea la solución porque toque lo que toque el Govern de la Generalitat deja de funcionar. Es bueno que el Gobierno de España se tome en serio Rodalies, ponga el dinero que necesitamos y lo resuelva de una vez, porque ya son demasiados años con averías constantes, problemas en la línea y retrasos", ha lamentado en declaraciones a los medios, acompañado del presidente de Galicia, Alfonso Rueda.

Según Sirera, la situación en Rodalies y el hecho de que el transporte público para entrar y salir de Barcelona "no es bueno" supone un doble problema para los ciudadanos.

Denuncia que BComú está en contra del crecimiento de Barcelona

En materia de turismo, ha acusado a los comuns de apostar "por el decrecimiento de la sociedad al estar en contra de los cruceros, de los turistas, de la creación de ocupación, del vehículo privado y la industria del motor, y del Aeropuerto", y ha reivindicado que Barcelona necesita turismo, un sector que representa el 15% del PIB.

Por ello, ha recalcado que al turista se le debe poner "alfombra roja y banda de música", además de defender el turismo de crucero.

"Si soy alcalde acabaré con la moratoria de los hoteles, y permitiré que el turismo de calidad se extienda como una mancha de aceite por toda la ciudad y no se concentre en determinados sitios"; ha explicado.

Pese a admitir que la masificación no gusta a todo el mundo, ha llamado a no culpar a los turistas de los problemas de la capital catalana, y por ello ha insistido en su apuesta por turismo '"multicéntrico, que no se concentre en las Ramblas, plaza Catalunya y Sagrada Familia".

Sobre el edificio con pisos turísticos en la calle Tarragona, cree que es responsabilidad del Gobierno municipal porque "no lo gestionó bien, por lo que tienen una responsabilidad que deberán asumir de alguna manera".

En relación al candidato del PSC a la alcaldía, Jaume Collboni, cree que "es bueno que reivindique la Barcelona de los Juegos Olímpicos, pero hace ocho años que gobierna con Ada Colau".

"La desgracia en la que vive Barcelona, con problemas de todo tipo en seguridad, movilidad y limpieza, es responsabilidad de esta situación", ha sostenido.

"Buena política"

Acompañado de Rueda, Sirera ha reivindicado "la buena política" que está llevando a cabo al frente del PP de Galicia, antes encabezada por el actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Queremos para Barcelona lo mismo que está haciendo el PP de Galicia, gobernar para todos, sin sectarismos y para el beneficio de todos", ha defendido el dirigente popular, que ha elogiado la contribución de los gallegos que viven en la ciudad y en el resto de Catalunya.

Lo mismo ha hecho Rueda, que ha concluido que la identidad, personalidad y forma de ser del pueblo gallego y del catalán son "perfectamente complementarios, no incompatibles".

"Ya lo dijo Feijóo, se trata de no dividir, de integrar. Se puede construir la sociedad en la que vives sin olvidarse de tus raíces y personalidad, pero sin necesidad de hacer elegir si tienes que estar en un bando u otro", ha resumido Rueda, destacando que las cuatro mayorías absolutas del PP en Galicia demuestran que es lo que quieren sus ciudadanos.

Así, con su presencia ha asegurado que quiere "echar una mano a Sirera para que pueda implantar en el Ayuntamiento de Barcelona un gobierno que esté para unir y para solucionar problemas, no para dividir".